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Adliyedeki mini cephanelik tepki çekmişti! İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adliyedeki mini cephanelik tepki çekmişti! İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma
Adalet Bakanı, Hakimler Ve Savcılar Kurulu, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adalet Bakanı Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un, adliyedeki odasından paylaştığı fotoğraf nedeniyle Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisinin sonlandırıldığını duyurdu. HSK da Tabur hakkında soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüleri ve iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını, komisyon başkanlığı yetkisinin de sonlandırıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakim ve Cumhuriyet savcılarının yargı etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorunda olduğunu belirtti.

"YETKİSİ SONLANDIRILDI"

Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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