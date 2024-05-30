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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EFES-2024 Tatbikatı'nda önemli açıklamalar: Harekete geçmekten çekinmeyiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Haber

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki EFES-2024 Tatbikatı'nda açıklamalarda bulundu. Dünyaya mesaj veren Erdoğan, "Türkiye güney sınırlarının ötesinde, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde teröristan kurulmasına izin vermeyecektir. Ne yapılması gerekiyorsa daha önce onu yaptık, harekete geçmekten çekinmeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, takip ettiği İzmir'deki EFES-2024 Tatbikatı bölgesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EFES-2024 Tatbikatı'nda önemli açıklamalar: Harekete geçmekten çekinmeyiz - 1. Resim

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Biz gerilimin ve kavganın değişil, barışın ve işbirliğinin tarafındayız. Aynı coğrafyayı paylaştığımız ülkelerle yan yana yaşamak istiyoruz. Kimsenin toprağında ve egemenlik haklarında gözümüz yok. Bize samimiyetle uzatılan eli asla havada bırakmadık. Türkiye'nin çıkarlarına karşı çıkan herkesle diyaloğa ve temasa, bağlarımızı kuvvetlendirmeye hazırız. Yeni açılımlarla devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EFES-2024 Tatbikatı'nda önemli açıklamalar: Harekete geçmekten çekinmeyiz - 1. Resim

İnsanlığın gündemini meşgul eden ne kadar olay varsa Türkiye'nin çevresinde gelişiyor. Maalesef barış çabalarımız savaş lobileri tarafından engellendi. Önce Kuzey'de daha sonra Suriye'de. Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı teröristan baskısını artırdı. Çocuk asker kullanımına kadar her yolu deniyorlar. Bölgemizi hedef alan sinsi bir plan uygulanıyor. Terör örgütünün halk uygulaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yaptığı hamleyi yakından takip ediyoruz. Türkiye güney sınırlarının ötesinde, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde teröristan kurulmasına izin vermeyecektir. Ne yapılması gerekiyorsa daha önce onu yaptık, yine aynısını yapmaktan geri durmayız. DEAŞ'a karşı göğüs göğse mücadele eden, bu örgüte sahada ağır darbe indiren tek NATO müttefiki biziz. Bölgedeki oyunun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz bu hokkabazlıklara boyun eğmeyiz. Konu toprak bütünlüğümüz olduğunda hiçbir tehdide boyun eğmeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EFES-2024 Tatbikatı'nda önemli açıklamalar: Harekete geçmekten çekinmeyiz - 2. Resim

"GAZZE DEVASA BİR HARABEYE DÖNDÜ"

İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırıları artıyor. 15 binden fazla çocuk 10 binden fazla kadın Filistin topraklarında öldürüldü. 2,3 milyon insan göçe zorlandı. 36 bin masum insanı öldürmek, camileri, okulları, hastaneleri, kiliseleri vurmak, gıda sırası bekleyenlerin üzerine bomba yağdırmak savaş değil apaçık bir soykırımdır. Gazze yaklaşık 8 ay içerisinde devasa bir harabeye döndü. Diplomatik çabalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Soykırım sorumlularının adalete hesap vermesi için atılan tüm adımları desteklemeyi sürdüreceğiz.
Filistin devletini tanıyan tüm ülkelere de teşekkür ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EFES-2024 Tatbikatı'nda önemli açıklamalar: Harekete geçmekten çekinmeyiz - 3. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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