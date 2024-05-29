Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Mayıs 2024 16:36 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 16:46 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve İsrail’in Filistin topraklarındaki katliamları ele alınırken, Erdoğan, İtalya’nın da Filistin Devleti'ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.