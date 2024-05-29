Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve İsrail’in Filistin topraklarındaki katliamları ele alınırken, Erdoğan, İtalya’nın da Filistin Devleti'ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-İtalya ilişkileri, İsrail’in Filistin topraklarındaki katliamları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
"İSRAİL'E YÖNELİK BASKILAR ARTIRILMALI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırılarının durdurulması ve İsrail yönetiminin uluslararası hukuka uymaya zorlanması için baskıların artırılması gerektiğini belirtti.
Erdoğan, Gazze’de acil kalıcı ateşkesin sağlanmasının yanı sıra Türkiye’nin önceliğinin esir ve tutukluların serbest bırakılması ile insani yardımların Gazze’ye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması olduğunu ifade etti.
'ADİL DURUŞA KATILIN' TEMENNİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni’ye İtalya’nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi tarihin doğru tarafında yer almasını, Filistin Devleti’ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı