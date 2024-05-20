AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem! İşte ilk veriler...

4 yıl önce 6.8 büyüklüğündeki depremle yıkılan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 15.28'de gerçekleşti.

Depremin derinliği 4.55 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak duyuruldu.

4 YIL ÖNCE 6.8 İLE SALLANMIŞTI

Elazığ-Sivrice'de 24 Ocak 2020 tarihinde 6.8 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti. Depremde 41 kişi hayatını kaybetmiş, 1.600'ün üzerinde vatandaş ise yaralanmıştı.

Deprem nedeniyle yıkılan veya acil yıkılması gereken binalar ile ağır hasar alan binaların sayısının toplamı 16.606 olarak tespit edilmişti.