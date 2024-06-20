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Haberler > Gündem > Afrika değil Tokat! Belgeselleri andıran görüntüler kendine hayran bırakıyor

Afrika değil Tokat! Belgeselleri andıran görüntüler kendine hayran bırakıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için gölete giren mandalar, Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler oluşturdu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde manda çobanlığı yapan 22 yaşındaki Melike Çakır, sıcaktan bunalan mandalarını gölette serinletiyor. Mandaların sürü halinde suya girmesi Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler oluşturuyor.

Afrika değil Tokat! Belgeselleri andıran görüntüler kendine hayran bırakıyor - 1. Resim

"SİYAH OLDUKLARI İÇİN GÜNEŞ ONLARI ÇARPIYOR"

Mandalarla ilgilenmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Melike Çakır, Afrika'dan tek farklarının timsahlar olduğunu söyleyerek, "Ailemle beraber tarım ve hayvancılık yapıyoruz. Annem ve ben camızlar ile ilgilenirken babam da tarımla ilgileniyor. Sabah kalkınca ilk önce sağıma başlıyoruz. Sağımdan sonra hayvanları salıp suya sokuyoruz. Meraya salıyoruz. Çobanlarımız gün boyu onlarla ilgileniyor. Akşam olduğunda tekrar sağıma alıyoruz. Hayvanların ilk olarak serinlemesini sağlıyoruz. Tenlerinden dolayı görünümleri siyah olduğu için güneş onları çarpıyor ve çok fazla daraltıyor. Suya soktuktan sonra rahatlıyorlar." dedi.

Afrika değil Tokat! Belgeselleri andıran görüntüler kendine hayran bırakıyor - 2. Resim

"GÖRENLER TİMSAH ÇIKACAKMIŞ GİBİ BEKLİYOR"

Çakır sözlerini şöyle sürdürdü: "Üzerlerinde biraz parazit olduğu için hem çamura yatıyorlar hem de suya girip serinliyorlar. Burası görünüm olarak her ne kadar Afrika'yı andırsa da Tokat'ta bir yer. Göle girdikleri yeri siz de gördünüz. Burayı görenler içeriden timsah çıkacakmış gibi bekliyoruz diyorlar. Burası Tokat'ın Erbaa ilçesi. Camızlara hep farklı isim verdim. Çok farklı isimleri var. Yontuk ve Cıbır gibi kişisel özelliklerine göre veya görünümlerine göre farklı isimler verdik. Küçüklükten beri onlarla beraber olduğum için farklı bir bağım var" 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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