İki il peş peşe sallandı! Afyonkarahisar ve Alanya'da deprem

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Şubat 2024 17:05 - Güncelleme: 20 Şubat 2024 17:18 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

AFAD, Afyonkarahisar'da saat 16.33'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Bu depremden kısa bir süre sonra Akdeniz Alanya açıklarında ise 3,5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.