İki il peş peşe sallandı! Afyonkarahisar ve Alanya'da deprem
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
AFAD, Afyonkarahisar'da saat 16.33'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Bu depremden kısa bir süre sonra Akdeniz Alanya açıklarında ise 3,5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin birçok bölgesi sallanmaya devam ediyor. İki ilde peş peşe sarsıntılar meydana geldi, son dakika detaylarını AFAD açıkladı.
AFYONKARAHİSAR SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.
Sarsıntı yerin 15.19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
BİR DEPREM DE ALANYA'DA
Bu açıklamanın ardından AFAD, saat 16.56'da Akdeniz Alanya açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldiğini paylaştı. Depremin, yerin 36 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
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Kaynak: Türkiye Gazetesi