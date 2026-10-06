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Afyonkarahisar'da sosyal medyadan gıda satanlara operasyon! 3,5 ton gıdaya el konuldu

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Afyonkarahisar'da sosyal medyadan gıda satanlara operasyon! 3,5 ton gıdaya el konuldu
Başlık ResmiAfyonkarahisarda sosyal medyadan gıda satanlara operasyon! 3,5 ton gıdaya el konuldu "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden gıda satışı yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1,62 ton sucuk ve kavurma ile birlikte yaklaşık 2 ton tulum peyniri ve beyaz peynire el konuldu.

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Afyonkarahisar'da sosyal medya üstünden gıda satışı gerçekleştiren kişi ve işletmelere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda sucuk, kavurma ve peynirden oluşan yaklaşık 3,62 ton gıda ürününe el konuldu.

Alınan bilgilere göre, sosyal medya üstünden satışa sunulan ürünlerin üretim ve dağıtım yerlerine yönelik yapılan denetimlerde yaklaşık 1,62 ton sucuk ve kavurmaya el konuldu.

Afyonkarahisarda sosyal medyadan gıda satanlara operasyon! 3,5 ton gıdaya el konuldu
Başlık ResmiAfyonkarahisarda sosyal medyadan gıda satanlara operasyon! 3,5 ton gıdaya el konuldu

2 TON PEYNİR DE YAKALANDI

Denetimlerde ayrıca mevzuata aykırı biçimde, gerekli hijyen koşulları sağlanmadan, son tüketim tarihi geçmiş ve sağlık şartlarına uygun olmayan yöntemlerle üretildiği belirlenen yaklaşık 2 ton tulum peyniri ve beyaz peynir de muhafaza altına alındı. Toplam yaklaşık 3,62 ton gıda ürününe el konulurken, ilgili ürünlerle alakalı gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Mevzuata aykırı faaliyet yaptığı belirlenen kişi ve işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlemler uygulanırken, sosyal medya platformları üstünden insan sağlığını tehdit edebilecek biçimde gıda satışı yapanlara yönelik denetim, tespit ve gerekli adli ve idari işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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