Ağrı'da şaşkına çeviren olay! Caddede çıplak yürüyen kadının ifadesi 'yok artık' dedirtti

Ağrı'da S.A. isimli kadın sokakta kimseye aldırış etmeden çıplak bir şekilde yürüdü. Durumun ekiplere bildirilmesiyle gözlem altına alınan kadın ifadesinde insanların vurdumduymaz olmaları ve kendisini hiçbir zaman fark etmemelerinden sıkıldığını söyleyip tedavi olmak istediğini kaydetti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bugün şaşkına çeviren anlar yaşandı. S.A. isimli kadın ilçe merkezinde kimseye aldırış etmeden çıplak bir şekilde yürüdü.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen kadının davranışlarını normal bulmayan çevredekiler durumu polise bildirdi.

"KİMSE BENİ FARK ETMİYOR"

Olay yerine gelen ekipler kadının ifadesini almak için şubeye götürdü. Burada ifadesi alınan S.A, insanların vurdumduymaz olmaları ve kendisini hiçbir zaman fark etmemelerinden sıkıldığını, bu yüzden çıplak vaziyette cadde üzerinde gezdiğini ve tedavi olmak istediğini belirtti.

İlgili Haberler Otobüste taciz skandalı! Lise öğrencisi fark etti polis devreye girdi

3 HAFTA GÖZLEM ALTINDA OLACAK

Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda başlanan tahkikatın ardından, S. A. psikolog ön raporu düzenlenmesi amacıyla hastaneye gönderildi.

1 gece gözlem altında kalan S.A, savcılık işlemleri tamamlanması ardından Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği tarafından 3 hafta süre ile gözlem altına alında kalınması amacıyla Elazığ Fethi Sekin Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.