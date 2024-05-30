Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ağrı'da şaşkına çeviren olay! Caddede çıplak yürüyen kadının ifadesi 'yok artık' dedirtti

Ağrı'da şaşkına çeviren olay! Caddede çıplak yürüyen kadının ifadesi 'yok artık' dedirtti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ağrı, Doğubayazıt, Psikolog, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ağrı'da S.A. isimli kadın sokakta kimseye aldırış etmeden çıplak bir şekilde yürüdü. Durumun ekiplere bildirilmesiyle gözlem altına alınan kadın ifadesinde insanların vurdumduymaz olmaları ve kendisini hiçbir zaman fark etmemelerinden sıkıldığını söyleyip tedavi olmak istediğini kaydetti. 

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bugün şaşkına çeviren anlar yaşandı. S.A. isimli kadın ilçe merkezinde kimseye aldırış etmeden çıplak bir şekilde yürüdü. 

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen kadının davranışlarını normal bulmayan çevredekiler durumu polise bildirdi.

"KİMSE BENİ FARK ETMİYOR"

Olay yerine gelen ekipler kadının ifadesini almak için şubeye götürdü. Burada ifadesi alınan S.A, insanların vurdumduymaz olmaları ve kendisini hiçbir zaman fark etmemelerinden sıkıldığını, bu yüzden çıplak vaziyette cadde üzerinde gezdiğini ve tedavi olmak istediğini belirtti.

3 HAFTA GÖZLEM ALTINDA OLACAK

Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda başlanan tahkikatın ardından, S. A. psikolog ön raporu düzenlenmesi amacıyla hastaneye gönderildi.

1 gece gözlem altında kalan S.A, savcılık işlemleri tamamlanması ardından Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği tarafından 3 hafta süre ile gözlem altına alında kalınması amacıyla Elazığ Fethi Sekin Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Slovenya'dan 'Filistin Devlet'i hamlesi! Tanıma kararı aldıTrabzonspor 10 numarasını İspanya'da buldu! Nebil Fekir transfere yeşil ışık yaktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi - GündemKripto varlıklara ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildiCinnet getiren baba evladının katili oldu! Önce eşini sonra... - GündemCinnet getiren baba evladının katili oldu!DEM Partili belediyelerde işçi kıyımı! Sayı 230'u buldu, sendikalar protesto etti - GündemDEM Partili belediyelere işçi kıyımı tepkisiAyhan Bora Kaplan davasında flaş gelişme: Gizli tanık Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı - GündemAyhan Bora Kaplan davasında flaş gelişmeElini ekmek makinasına kaptıran işçinin parmağı koptu - GündemElini makinaya kaptıran işçinin parmağı koptuManisa'daki konser alanı kana bulandı! Acımasızca öldürüldüler - GündemKonser alanı kana bulandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...