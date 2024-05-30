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Erzurum'da 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürmüştü! Ortaya çıkan görüntüler şoke etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Erzurum, Cinayet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da gece geç saate dışarı çıkma tartışması yaşadığı dayısını öldüren 16 yaşındaki İ.A.'nın cinayet sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın dayısını yaraladıktan sonra diğer dayısıyla birlikte sürüklediği anlar kan dondurdu. 

Kan donduran olay dün Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erzincan'da annesiyle yaşayan 16 yaşındaki İ.A. bir süre önce Erzurum'a geldi. 

Akşam saatlerinde arkadaşları ile gezmek için dışarı çıkan İ.A. gece 23.00’da anneannesinin evine döndü. Sabaha doğru İ.A. ile aynı evde bulunan dayısı Murat T. arasında bir tartışma çıktı.

ART ARDA BIÇAKLADI!

Tartışma büyüdü ve iddiaya göre İ.A. kendisini darbeden dayısı Murat T.’ye bıçakla saldırdı. Boğazından ve göğsünden bıçak darbeleri alan Murat T. kanlar içerisinde kaldı.

Erzurum'da 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürmüştü! Ortaya çıkan görüntüler şoke etti - 1. Resim

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 unsurları ve polis sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan Murat T., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İ.A.'nın diğer dayısı ile birlikte yaraladığı dayısı Murat T'yi sürükleyerek taşıdıkları görüldü.

Erzurum'da 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürmüştü! Ortaya çıkan görüntüler şoke etti - 2. Resim

16 YAŞINDA 20'DEN FAZLA SUÇ KAYDI VAR

Poliste ifadesi alınan ve daha sonra mahkemeye çıkarılan İ.A., kasten öldürme suçundan tutuklanarak Erzurum Cezaevine gönderildi.
Öte yandan İ.A.'nın hakkında yakalama kararı ve 20'den fazla suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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