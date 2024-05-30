Otobüste taciz skandalı! Lise öğrencisi fark etti polis devreye girdi

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Mayıs 2024 10:57 - Güncelleme: 30 Mayıs 2024 11:12 - Güncelleme:

Cinsel Taciz, İett Otobüsü, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Beykoz'da bir lise öğrencisi evine gitmek için bindiği otobüste K.A. isimli bir erkeğin tacizine uğradı. Lise öğrencisinin karşısında oturan tacizciye bağırması üzerine otobüs şoförü otobüsü durdurarak polis ekiplerini çağırdı. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.