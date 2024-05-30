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Otobüste taciz skandalı! Lise öğrencisi fark etti polis devreye girdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cinsel Taciz, İett Otobüsü, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beykoz'da bir lise öğrencisi evine gitmek için bindiği otobüste K.A.  isimli bir erkeğin tacizine uğradı. Lise öğrencisinin karşısında oturan tacizciye bağırması üzerine otobüs şoförü otobüsü durdurarak polis ekiplerini çağırdı. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Geçtiğimiz gün Beykoz Bulgurlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre E.Y. ismindeki bir lise öğrencisi Bulgurlu metro durağından Kavacık'a gitmek için otobüse bindi. 

Yine aynı otobüste karşısında oturan K.A. isimli bir şahıs cinsel tacizde bulundu. Durumu fark eden E.Y., tacizciye bağırarak tepki verdi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanılan olayın otobüs şoförüne bildirilmesi üzerine, İETT otobüsünün şoförü tarafından otobüs durdurularak polis ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri lise öğrencisi E.Y.'nin şikayetçi olması üzerine, tacizci K.A. isimli şahsı gözaltına aldı.

Otobüsteki o anlar ise başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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