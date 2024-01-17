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    Ahmet Ercan'dan Anadolu için deprem uyarısı: Gerildi gerildi, durdu! Beklemede....

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yurdun dört bir yanında meydana gelen depremlerle ilgili yeni uyarıda bulundu. Ercan, Anadolu'ya dikkat çekip "Gerildi gerildi, durdu! Beklemede...." dedi. İşte deprem uzmanının dikkat çeken açıklamaları...

    Ahmet Ercan&#039;dan Anadolu için deprem uyarısı: Gerildi gerildi, durdu! Beklemede....
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Binlerce bina enkaz yığınına dönerken altında kalan 50 bin 783 kişi canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Asrın felaketinin ardından yurdun dört bir yanını deprem korkusu sardı. Yaşanan son depremlerin ardından uzmanlar da uyarılarına yenilerini ekledi. Son olarak Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Anadolu'daki depremlere dikkat çekti. 

    Depremin Türkiye'nin değişmez gerçeği olduğunu yineleyen Ercan, "Deprem sanayisi kurulmalı, bireysel ile devlet geliri arttırılmalı, çağdaş eğitim ile anlayışa ulaşılmalı, iç göç önlenmeli, nüfus denetlenmeli, yasa ile yönetmeliklere uyulmalı. Yoksa depremin adı ölüm olmayı sürdürür. Bilim tek çare." dedi. 

    "ANADOLU GERİLDİ GERİLDİ, DURDU"

    Ercan'ın açıklamaları şu şekilde:

    - Depremden önce depremcikler kudurur, sonra derin bir dinginlik başlar. Sonra da deprem vurur. Dinginlik ne kadar uzun sürerse deprem o kadar büyük olur. Anadolu gerildi gerildi, durdu. Beklemede....

    - Depremler için günübirlik, ya da bir kaç yıl öncesinden önlem alınamaz. Çok iyi yasa var, yönetmelik var, ancak para yoksa, yapacak bir şey yoktur. 

    - Varsıl kendini kurtarır, ya yoksula kim el verecek? Sorun burada yatıyor. Devletin kimsesizlerin kimsesi olması gerekir.

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    Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu
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    Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu

    Deprem uyarıları ile sık sık gündeme gelen ve daha öncesinde Kahramanmaraş depremini bilen Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan Marmara depremi sonrası kritik uyarılarda bulundu. 18 il için deprem uyarısında bulunan Görür, yayında hüngür hüngür ağladı. Naci Görür’ü daha önce böyle hiç görmediniz! 7 büyüklüğünde deprem geliyor. İşte deprem beklenen o iller ve detaylar…

    Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DepremAnadoluSon DepremlerAhmet Ercan
    Haberler > Gündem > Ahmet Ercan'dan Anadolu için deprem uyarısı: Gerildi gerildi, durdu! Beklemede....
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