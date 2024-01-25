- Güncelleme Tarihi:
Ahmet Ercan'dan Malatya depremi uyarısı: 'Kırılmayan kolda oldu' deyip artçıları işaret etti
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Eda Narin
Malatya'daki 5.2 büyüklüğündeki depremden sonra ilk değerlendirme Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan geldi. Ercan, artçıların süreceğini söyledi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk değerlendirme geldi.
Depremin Pütürge kolunun kırılmayan parçasında olduğuna dikkat çeken Ercan, artçıların süreceğine işaret etti.
Ercan'ın paylaşımı şöyle:
"Malatya'da M5,3 luk deprem Pütürge kolunun kırılmayan parcasında oldu. Simdilik daha büyüğu olmayabilir. Artcilar sürecek."