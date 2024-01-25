Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Ahmet Ercan'dan Malatya depremi uyarısı: 'Kırılmayan kolda oldu' deyip artçıları işaret etti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Malatya'daki 5.2 büyüklüğündeki depremden sonra ilk değerlendirme Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan geldi. Ercan, artçıların süreceğini söyledi.

    Ahmet Ercan&#039;dan Malatya depremi uyarısı: &#039;Kırılmayan kolda oldu&#039; deyip artçıları işaret etti
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk değerlendirme geldi.

    Depremin Pütürge kolunun kırılmayan parçasında olduğuna dikkat çeken Ercan, artçıların süreceğine işaret etti.

    Ercan'ın paylaşımı şöyle:

    "Malatya'da M5,3 luk deprem Pütürge kolunun kırılmayan parcasında oldu. Simdilik daha büyüğu olmayabilir. Artcilar sürecek."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MalatyaDepremAhmet ErcanSon Depremler
    Haberler > Gündem > Ahmet Ercan'dan Malatya depremi uyarısı: 'Kırılmayan kolda oldu' deyip artçıları işaret etti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Silivri Adliyesi önünde ateş açmıştı, gözaltına alındı - GündemSilivri Adliyesi önünde ateş açmıştı, gözaltına alındıTicaret Bakanlığı detayları paylaştı: Artık herkes influencer olamayacak - GündemArtık herkes influencer olamayacakAnkara'da 'tavşan' operasyonu: Gece gündüz demeden günlerce seferber oldular - GündemAnkara'da 'tavşan' operasyonuNaci Görür, Murat Kurum'un 'İstanbul Vizyonu'nu dinleyenler arasında - GündemNaci Görür, Murat Kurum'un 'İstanbul Vizyonu'nu dinleyenler arasındaBeylikdüzü'ne metro sözü! İşte Murat Kurum'un yeni metro güzergahı vaadi - GündemKurum'dan Beylikdüzü için metro vaadiTÜYAP-Büyükçekmece-Silivri hattı! Murat Kurum yerel seçim vaadini açıkladı - GündemGüzergâh belli oldu! Tam 21 durakİzmir'deki aile katliamında yeni detay: Her şey boşanmadan bir gün önce olmuş - GündemHer şey boşanmadan bir gün önce olmuşFatih Camii imamını bıçaklamıştı: Saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu - GündemSaldırgan hakkında istenen ceza belli olduZehir tacirlerine geçit yok! 41 ildeki operasyonlarda yüzlerce gözaltı - GündemZehir tacirlerine geçit yok! 41 ilde 201 gözaltıKayseri'de eğitim uçağı acil iniş yaptı! MSB'den ilk açıklama - GündemKayseri'de askeri uçak acil iniş yaptı
    Sonraki Haber Yükleniyor...