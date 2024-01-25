Malatya'da büyük deprem: Çevre iller de sallandı! İşte ilk veriler...

25 Ocak 2024 16:12 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 16:40

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 13.93 kilometre derinlikte oldu.

Deprem saat 16.04'te hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Merkez üssü olarak ise Yeşilyurt ilçesini verdi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Deprem sonrası ilk açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmadığını söyledi.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Malatya Battalgazi’de 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

MALATYA VALİSİ: YIKIM İHBARI ALMADIK

Şu ana kadar 112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık" diye konuştu.

Yazıcı, depremle ilgili saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

BAKAN KOCA: 2 UMKE TİMİ GÖREV BAŞINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan Malatya depremine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"16.04’te Malatya Battalgazi’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Ekiplerimiz depremin hissedildiği fakat olumsuz çağrı alınmadığını bildirdiler. Bölgeyi taramak üzere 2 UMKE timi görev başında. Geçmiş olsun Malatya."

BELEDİYE BAŞKANI: OLUMSUZ İHBAR ALMADIK

TGRT Haber'e konuşan Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da herhangi bir olumsuz ihbar almadıklarını aktardı. Gürkan, "Milletimizi ve şehrimize geçmiş olsun" dedi.

AFAD: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTA

AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

AYRINTILAR HAZIRLANIYOR.