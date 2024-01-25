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Naci Görür'den Malatya depremi sonrası ilk açıklama: Kırılmamış bir fay kesimi...
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Eda Narin
Malatya depremi sonrası Naci Görür, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini işaret etti. Görür, "Kırılmamış bir fay kesimi üzerinde" dedi.
AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin ilk değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Depremin DAF Zonu'nda olduğunu belirten Görür, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine işaret ederek, "Kırılmamış bir fay kesimi üzerinde" uyarısında bulundu.
Görür'ün paylaşımı şöyle:
"Arkadaşlar, Salkonak-Yeşilyurt/Malatya’da 5,3 deprem oldu. Deprem DAF Zonunda. Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi. Geçmiş olsun, sevgiyle."