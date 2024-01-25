Naci Görür'den Malatya depremi sonrası ilk açıklama: Kırılmamış bir fay kesimi...

25 Ocak 2024 17:27 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 17:32

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin ilk değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Depremin DAF Zonu'nda olduğunu belirten Görür, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine işaret ederek, "Kırılmamış bir fay kesimi üzerinde" uyarısında bulundu.

Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Arkadaşlar, Salkonak-Yeşilyurt/Malatya’da 5,3 deprem oldu. Deprem DAF Zonunda. Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi. Geçmiş olsun, sevgiyle."