Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Naci Görür'den Malatya depremi sonrası ilk açıklama: Kırılmamış bir fay kesimi...

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Malatya depremi sonrası Naci Görür, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini işaret etti. Görür, "Kırılmamış bir fay kesimi üzerinde" dedi.

    Naci Görür&#039;den Malatya depremi sonrası ilk açıklama: Kırılmamış bir fay kesimi...
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin ilk değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

    Depremin DAF Zonu'nda olduğunu belirten Görür, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine işaret ederek, "Kırılmamış bir fay kesimi üzerinde" uyarısında bulundu.

    Görür'ün paylaşımı şöyle:

    "Arkadaşlar, Salkonak-Yeşilyurt/Malatya’da 5,3 deprem oldu. Deprem DAF Zonunda. Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi. Geçmiş olsun, sevgiyle."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MalatyaDepremNaci Görür
    Haberler > Gündem > Naci Görür'den Malatya depremi sonrası ilk açıklama: Kırılmamış bir fay kesimi...
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ahmet Ercan'dan Malatya depremi uyarısı: 'Kırılmayan kolda oldu' deyip artçıları işaret etti - Gündem'Kırılmayan kolda oldu' deyip artçıları işaret ettiSilivri Adliyesi önünde ateş açmıştı, gözaltına alındı - GündemSilivri Adliyesi önünde ateş açmıştı, gözaltına alındıTicaret Bakanlığı detayları paylaştı: Artık herkes influencer olamayacak - GündemArtık herkes influencer olamayacakAnkara'da 'tavşan' operasyonu: Gece gündüz demeden günlerce seferber oldular - GündemAnkara'da 'tavşan' operasyonuNaci Görür, Murat Kurum'un 'İstanbul Vizyonu'nu dinleyenler arasında - GündemNaci Görür, Murat Kurum'un 'İstanbul Vizyonu'nu dinleyenler arasındaBeylikdüzü'ne metro sözü! İşte Murat Kurum'un yeni metro güzergahı vaadi - GündemKurum'dan Beylikdüzü için metro vaadiTÜYAP-Büyükçekmece-Silivri hattı! Murat Kurum yerel seçim vaadini açıkladı - GündemGüzergâh belli oldu! Tam 21 durakİzmir'deki aile katliamında yeni detay: Her şey boşanmadan bir gün önce olmuş - GündemHer şey boşanmadan bir gün önce olmuşFatih Camii imamını bıçaklamıştı: Saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu - GündemSaldırgan hakkında istenen ceza belli olduZehir tacirlerine geçit yok! 41 ildeki operasyonlarda yüzlerce gözaltı - GündemZehir tacirlerine geçit yok! 41 ilde 201 gözaltı
    Sonraki Haber Yükleniyor...