Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile beş kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ’nün talimatıyla müdahale ettikleri öne sürülen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları ile FETÖ’nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminde bulunan timde yer aldıkları gerekçesiyle başka bir davada yargılanıp mahkûm edilen, bu davanın da tutuksuz sanıkları Davut Uçum ve Nusret Memiş, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, merhum Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve yakınları, Millî Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Davut Uçum, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, aleyhine tek bir delil bulunmadığını savunarak beraatini istedi.

Ailenin avukatı Kemal Yavuz: Yazıcıoğlu dosyasının her yerinden FETÖ fışkırıyor

“ANA SORUŞTURMAYLA BİRLEŞTİRİLSİN” TALEBİ

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz da gelinen aşamada ana soruşturma dosyasının ilerlediğini, operasyonların sürdüğünü belirterek “Yüzlerce cevapsız sorunun cevabını arama noktasında etkin bir irade oluştuğunu düşünüyorum. 100 soru varsa bunların yaklaşık 30’u cevaplandırıldı. Dosyada gizlilik kararı bulunması sebebiyle biz de soruşturmanın ayrıntılarını bilmiyoruz. Dosyanın her yerinden FETÖ fışkırıyor” dedi.

Yavuz, mevcut davanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen “ana soruşturma” dosyasıyla birleştirilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti başkanı, duruşmayı 31 Mart 2027’ya erteledi.

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