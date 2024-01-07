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    AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi toprağa verildi

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 97 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hedise Çelik son yolculuğuna uğurlandı.

    AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik&#039;in annesi toprağa verildi
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

     AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hedise Çelik son yolculuğuna uğurlandı.

    BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

    Bu sabah saatlerinde vefat eden Hedise Çelik'in cenazesi Yıldırım Bayezid Camii’ne getirildi.

    Çelik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi toprağa verildi

    Cenaze törenine, Faruk Çelik ve yakınlarının yanı sıra, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Ak PartiFaruk Çelik
    Haberler > Gündem > AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi toprağa verildi
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