AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi toprağa verildi

7 Ocak 2024 17:52 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 17:53

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hedise Çelik son yolculuğuna uğurlandı.

BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Bu sabah saatlerinde vefat eden Hedise Çelik'in cenazesi Yıldırım Bayezid Camii’ne getirildi.

Çelik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Faruk Çelik ve yakınlarının yanı sıra, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.