Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Faruk Koca cezaevinden tahliye edildi

    MKE Ankaragücü'nün istifa eden eski başkanı Faruk Koca, cezaevinden tahliye edildi. Koca bugün MKE Ankaragücü'nün Tandoğan Tesisleri'nde taraftarlar ile bir araya gelecek.

    Faruk Koca cezaevinden tahliye edildi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi
    MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

    Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra yaşanan olaylardan sonra PFDK tarafından 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti cezası alan Faruk Koca için MKE Ankaragücü Kulübünün Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz da değerlendirme aşamasında.

    TUTUKSUIZ YARGILANACAK

    Alınan bilgiye göre, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından cezaevinde olan Koca'nın avukatları müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.

    İtirazı değerlendiren Nöbetçi Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi, Koca'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

    Koca'nın akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edileceği öğrenildi.

    İLK DURUŞMA 9 OCAK'TA

    Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig karşılaşmasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

    Faruk Koca ve 2 şüpheli ertesi gün tutuklandı. Maç sonrası görüntülerin izlenmesiyle iki şüphelinin daha belirlendiği soruşturmada Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince 15 Aralık'ta kabul edildi.

    Mahkeme, 4 sanıklı davanın ilk duruşmasının 9 Ocak 2024'te yapılmasını kararlaştırdı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AnkaragücüFaruk Koca
    Haberler > Spor > Faruk Koca cezaevinden tahliye edildi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sparta Prag kaptanından Galatasaray değerlendirmesi - SporSparta Prag kaptanından Galatasaray değerlendirmesiIcardi’nin gözündeki derbi morluğu böyle geçti! - SporIcardi’nin gözündeki derbi morluğu böyle geçti!Terim'in Panathinaikos tercihinin nedeni ortaya çıktı - SporTerim'in Panathinaikos tercihinin nedeni ortaya çıktıDerbi hakemini 'Türkiye' bildi! - SporDerbi hakemini 'Türkiye' bildi!Fatih Terim Panathinaikos'ta ne kadar kazanacak? Sözleşme detayları belli oldu mu? - SporFatih Terim Panathinaikos'ta ne kadar kazanacak? Sözleşme detayları belli oldu mu?Hem Türkler hem de Yunanlar merak ediyordu! Fatih Terim’in yardımcıları eski öğrencilerinden çıktı - SporHem Türkler hem de Yunanlar merak ediyordu! Fatih Terim’in yardımcıları eski öğrencilerinden çıktıVe Fatih Terim Yunanistan'a gitti! Panathinaikos'a imza atacak - SporVe Fatih Terim Yunanistan'a gitti! Panathinaikos'a imza atacak
    Sonraki Haber Yükleniyor...