AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullanılan ifadelere tepki gösterdi. Çelik, söz konusu ifadeleri kınayarak, "Demokrasiden nasibini almamış zihniyetlere en büyük cevap millet iradesidir" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti'nin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik atılan sloganlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Yeni Parti grup toplantısında kullanılan ifadelere tepki gösteren Çelik, şunları kaydetti:

"Yeni Parti grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeler son derece çirkindir. En güçlü şekilde kınıyoruz."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "diktatörlük" ve "faşizm" ifadeleriyle yan yana anılmasının demokrasi karşıtı bir zihniyetin ürünü olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Yeni Partiye sert tepki: Siyasi riyakârlığın en açık göstergesi

"SİYASİ RİYAKÂRLIĞIN EN AÇIK GÖSTERGESİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiği her makama seçimle ve millet iradesiyle ulaştığını vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımıza dönük bu çirkin ifadeler siyasi riyakârlığın en açık göstergesidir. Geldiği her makama seçimle ve millet iradesiyle gelmiş Cumhurbaşkanımızla ilgili kullanılan bu çirkin ifadeler, bu ifadeleri kullananların kendi tanımıdır."

"EN BÜYÜK CEVAP MİLLET İRADESİDİR"

Millet iradesine vurgu yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Esas olan millet iradesidir. Bu irade seçimlerde defalarca Cumhurbaşkanımızdan yana tecelli etmiştir. Demokrasiden nasibini almamış zihniyetlere en büyük cevap millet iradesidir."

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