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AK Parti'den 3 isim hakkında tazminat davası! Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de aralarında

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AK Parti'den 3 isim hakkında tazminat davası! Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de aralarında
Başlık ResmiAK Partiden 3 isim hakkında tazminat davası! Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de aralarında

AK Parti, Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, gazeteciler Şaban Sevinç, Timur Soykan ile BirGün TV'ye manevi tazminat davası açtı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Hiçbir kişi, kurum veya siyasi oluşumun, basın özgürlüğü ya da siyasi eleştiri hakkını gerekçe göstererek partimizin kurumsal kimliğini ve saygınlığını haksız ithamlarla zedeleme hakkı bulunmamaktadır" dedi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisine yönelik açıklama ve yayınları nedeniyle Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, gazeteciler Şaban Sevinç, Timur Soykan ile BirGün TV'ye manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu.

AK Parti olarak, partinin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef alan asılsız iddia, itham ve açıklamalara karşı hukuki haklarını kararlılıkla kullanmaya devam ettiklerini vurgulayan Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Bu kapsamda, Şaban Sevinç hakkında 28-30 Eylül ile 1 ve 8 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 500 bin lira, Timur Soykan ve BirGün TV hakkında 26 Eylül ile 3 ve 10 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 600 bin lira, YP Sözcüsü Zeynel Emre hakkında 12 Ekim tarihli açıklamaları nedeniyle 500 bin lira olmak üzere manevi tazminat davaları açılmıştır" açıklamasında bulundu.

AK Parti'den 3 isim hakkında tazminat davası! Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de aralarında
Başlık ResmiAK Parti'den 3 isim hakkında tazminat davası! Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de aralarında

İnan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şu sözlere yer verdi:

"HUKUKİ SÜREÇLERİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

AK Parti'nin demokratik siyasetin vazgeçilmez unsurları olan ifade özgürlüğüne, basın hürriyetine ve eleştiri hakkına saygı duyan bir siyasi hareket olduğunu belirten İnan, bununla birlikte, eleştiri hakkının kullanılması ile gerçek dışı iddialar üzerinden bir siyasi partinin kurumsal itibarının hedef alınması arasındaki hukuki ve demokratik ayrımın gözetilmesi gerektiğine inandıklarını kaydetti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan
Başlık ResmiAK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan

İnan, "Hiçbir kişi, kurum veya siyasi oluşumun, basın özgürlüğü ya da siyasi eleştiri hakkını gerekçe göstererek partimizin kurumsal kimliğini ve saygınlığını haksız ithamlarla zedeleme hakkı bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin, 25 yıllık siyasi geçmişi, milletle kurduğu güçlü gönül bağı ve demokratik meşruiyetiyle Türkiye'nin köklü siyasi kurumlarından biri olduğunu ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Partimizin kurumsal haklarını ve itibarını korumak, yalnızca hukuki bir hak değil, aynı zamanda milletimize ve teşkilatlarımıza karşı taşıdığımız kurumsal sorumluluğun da gereğidir. Bu anlayışla, başlatılan hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacak, partimize yönelik hukuka aykırı her türlü isnat ve itham karşısında meşru ve demokratik haklarımızı kullanmayı sürdüreceğiz. AK Parti, dün olduğu gibi bugün de siyasi mücadelesini hukuk, demokrasi ve millet iradesi temelinde yürütmeye, kamuoyunu doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirmeye kararlılıkla devam edecektir."

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