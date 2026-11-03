AK Parti'den 3 Kasım paylaşımı: Biz kolayı değil, zoru seçtik, mücadeleyi seçtik

AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimleriyle iktidara gelişinin 24'üncü yıl dönümüne özel video yayımladı. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmalar vurgulanarak, “İlk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz” mesajı verildi.

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AK Parti, 3 Kasım 2002 genel seçimleriyle iktidara gelişinin 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından özel bir video paylaştı.

Partinin 24 yıllık iktidar sürecine ilişkin hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'ye kazandırılan eser ve hizmetlere dikkat çekildi.

"İLK GÜNKÜ AŞKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti'nin paylaşımında, "Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz mücadeleyi seçtik" ifadeleri kullanıldı.

2002 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalara vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Kasım 2002’de başlayan hizmet yolculuğumuzda, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye’nin AK Partisi olarak ülkemize tarihî eserler kazandırdık. Milletimiz için ilk günkü aşkla, durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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