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AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yılı! Bakan Gürlek'ten dikkat çeken mesaj

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AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yılı! Bakan Gürlek'ten dikkat çeken mesaj
Başlık ResmiAK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yılı! Bakan Gürlek'ten dikkat çeken mesaj

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, partinin 24 yıllık iktidar tecrübesiyle Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, milletin sandıkta ortaya koyduğu iradenin Türk siyasi tarihinde yeni bir dönemin kapısını araladığını belirtti.

"İSTİKRAR VE KALKINMA YOLCULUĞUNA YÖN VERDİ"

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iktidara gelen AK Parti'nin, insanı merkeze alan ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir siyaset anlayışı benimsediğini kaydeden Gürlek, enerji, ulaşım, sağlık, eğitim, sanayi ve teknoloji alanlarında gerçekleştirilen yatırımlara dikkati çekti.

Gürlek, paylaşımında anayasal ve demokratik reformlara da değinerek demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi ve milli iradenin korunması konusunda mesajlar verdi.

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AK Parti'nin 24 yıllık iktidar tecrübesine vurgu yapan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti, 24 yıllık iktidar tecrübesini ilk günkü heyecan ve inançla birleştirerek Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh bir Türkiye'nin inşası için yoluna devam ediyor."

İşte Bakan Gürlek'in o paylaşımı:

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