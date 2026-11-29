AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, fon soruşturmalarının tüm yönleriyle araştırılması talimatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini ifade etti. Soruşturmalar kapsamında kimsenin makamına bakılmayacağını belirten Büyükgümüş, yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin hazineye iade edileceğini bildirerek "Yeni bulgulara ulaşıldığında onun da gereği yapılacak" dedi.

Kaydet a- | +A

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Anne-Kız Kampı'nın kapanış programında konuştu.

Sermaye piyasalarındaki bazı fonlara yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükgümüş, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütüldüğünü belirtti.

"HAKLAR İADE EDİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kişilerin rütbesi, konumu ve görevi ne olursa olsun fon soruşturmalarının tüm yönleriyle aydınlatılması talimatı verdiğine dikkati çeken Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Bunun hesabının sorulması gerektiği talimatını veren Recep Tayyip Erdoğan. Bu konu kendiliğinden patlak vermiş. Böyle bir şey yok... Bu meselenin üzerine gidilsin, bu mesele araştırılsın, bu meselenin tarafı olanlar, burada yanlış yapanlar soruşturulsun. Burada yanlışa düşen kimse makamı, rütbesi, konumu, aidiyeti ne olursa olsun hukuk önünde hesap verecek ve buradan elde ettiği tüm yasa dışı gelirleri de hazineye geri döndürecek, buradan da insanların hakları iade edilecek. Bu çok açık ve net tavrımız. Başından beri de böyle ilerliyoruz."

"BU YANLIŞLARIN İÇERİSİNE DÜŞENLER VAR"

Büyükgümüş "Bürokraside şu makamdaymış, bizi ilgilendirmiyor. Hukuk önünde hesabını veriyor. Maalesef bizimle aynı bu sandalyelerde oturan, bizimle mücadele edenlerden bu yanlışların içerisine düşenler var. Evet, bunlar tespit edildi ve tespit edildiği anda da onlarla aramıza mesafe konuldu. Hukuk önünde hesap veriyorlar. Bunların bütün hepsi teker teker devam ediyor. Yeni bulgulara ulaşıldığında onun da gereği yapılacak. Burada güçlü bir irade var. Birincisi, bu konunun üstüne gidip burada yanlış içerisinde olanlarla etkin mücadele yapılmasını ortaya koyan Recep Tayyip Erdoğan. İkincisi, kim olursa olsun makamına, durumuna, aidiyetine bakılmadan burada hesap sorulması gerektiği iradesini ortaya koyan yine Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.

AK Partiden fon açıklaması: Yeni bulgulara ulaşıldığında gereği yapılacak

FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM?

26 Kasım günü fon soruşturmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın bilgilendirme toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, süreçte iddianame yazım aşamasına gelindiğini belirterek şu verileri paylaşmıştı:

- Soruşturmalarda toplam 638 şüpheli bulunuyor. 138 şüpheli tutuklu. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanıyor. 49 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.

-550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konuldu, banka hesapları bloke edildi. Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar TL donduruldu. Yurt dışındaki paranın Türkiye'ye iadesi için uluslararası adli iş birliği süreci başlatıldı.

- Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 95 kişiden 45,36 milyar TL tahsil edildi.

BAKMADAN GEÇME EKONOMİ Ara ödemeler tamamlandı! Fonda yeni ödeme takvimi oluşturulacak

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala