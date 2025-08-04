AK Parti'den gençlere İnsan Hakları Eğitim Kampı: Küresel ve bölgesel meseleler masaya yatırılacak

Emrah Özcan / ANKARA - 5-6-7 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenecek İnsan Hakları Eğitim Kampı süresince katılımcılar, insan hakları alanında uzman isimlerle bir araya gelerek çeşitli eğitim oturumlarına katılacak. Oturumlarda insan hakları kavramı, uygulama alanları ve güncel sorunlar ele alınacak. Akademisyenlerin ve siyasi isimlerin de konuşmacı olarak yer alacağı oturumlarla gençlerin konuya dair farklı bakış açıları kazanmaları amaçlanıyor.

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"TÜRKİYE YÜZYILI'NI, İNSANA YÖNELİK SİYASETİ KONUŞACAĞIZ"

Kamp hakkında konuşan AK Parti İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda hazırlıkları yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Program; Dünya Düzeni ve İnsan Hakları, Türkiye Siyaseti ve İnsan Hakları ile AK Parti ve İnsan Hakları Olmak üzere 3 farklı temada gerçekleştirilecek. Genel başkan yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz ve milletvekillerimiz sohbet ortamında gençlerle buluşacak. Gazze’de yaşananlardan tutun da dünyanın birçok yerinde insan haklarının değersizleştirildiği bir düzlem var. Özellikle küresel siyasetteki insan hakları ihlallerinin neler olduğu, bu insan hakları sorunlarının nasıl önümüze gelebileceği meselelerini masaya yatıracağız. AK Parti’nin bu zamana kadar bu alanda attığı adımları gençlere anlatacağız. Küresel meseleler ile Türkiye’nin meselelerini ve dijitalleşen dünyayı istişare edeceğiz. Dijital dünya hepimize bir eşitlik veriyormuş gibi gözüküyor ama aslında bir yönü ile çok ciddi adaletsizlikler üretiyor. Bunların neler olduğunu, Türkiye Yüzyılı’nı, insana yönelik siyaseti konuşacağız. Özellikle gençleri dinleyeceğiz. Sıcak, samimi bir sohbet ortamı oluşturacağız."

GENÇLER HEM EĞLENECEK HEM EĞİTİM ALACAK

Programda gençler, voleyboldan futbola, tenisten okçuluğa kadar birçok spor etkinliğine de katılacak. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da programa katılım sağlayacak ve gençlerle buluşacak.