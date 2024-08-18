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AK Parti'den TİP Genel Başkanı Baş'a sert tepki! Avrupa faşistlerinin tercümanı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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AK Parti&#039;den TİP Genel Başkanı Baş&#039;a sert tepki! Avrupa faşistlerinin tercümanı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına "TİP Genel Başkanı Baş’ın söylemleri Avrupa faşistlerine ‘tercümanlık’ yapmaktan ibarettir” sözleri ile sert tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri Avrupa’daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısıdır" dedi.

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"AVRUPA FAŞİSTLERİNE TERCÜMANLIK YAPMAKTAN İBARET"

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri Avrupa’daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısıdır. Bu, Avrupa faşistlerine ‘tercümanlık’ yapmaktan ibarettir” ifadelerini kullandı.

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Çelik, “Avrupa faşistlerinin söylemlerini kes-kopyala-yapıştır yöntemi ile kullanmak, siyasi açıdan tam bir düzeysizliktir. Demokratik seçimlerle ve milli iradenin açık desteğiyle defalarca seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamını bu ifadelerle faşistçe hedef almak, demokrasi ve halk düşmanlığının ta kendisidir. Avrupa faşistlerinin partilerine 'halkçı' adı koyup, demokrasi düşmanlığı yapmasına özenmiş bir açıklamadır. Bu söylenen sözlere Avrupa faşistlerine verdiğimiz cevabın aynısını veriyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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