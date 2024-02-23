AK Partili Aziz Yeniay'a yönelik saldırıda Dilan Polat ayrıntısı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim programına silahlı saldırı düzenlenmiş ve 1 vatandaşımız yaralanmıştı. Olayla ilgili 16 kişi tutuklanırken yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Son gelişmeye göre, saldırıda kullanılan silahın Dilan Polat'ın güzellik merkezine düzenlenen saldırıda da kullanıldığı anlaşıldı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı. Saldırıda E.G.D. (32) ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti. Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Adliyede savcılığa çıkarılan 22 şüpheliden 13'ü tutuklanma, 4'ü haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi, 5 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 13 şüpheli ise "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Böylece saldırıya ilişkin tutuklu sayısı, daha önce tutuklanan suça sürüklenen 3 çocukla birlikte 16'ya yükselmişti.

'DİLAN POLAT' AYRINTISI

Öte yandan, saldırıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Haber Global muhabirinin aktardığına göre, saldırıda kullanılan uzun namlulu silah Dilan Polat'ın güzellik merkezine düzenlenen saldırıda kullanıldığı öğrenildi.

10 Ekim 2023 gecesi Dilan Polat'ın işyerine yapılan silahlı saldırı ile Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı yere yapılan silahlı saldırıda kullanılan silahlar aynı çıktı. Bunun üzerine soruşturma bu yönde ilerledi. Ancak şüpheliler Dilan Polat'ın işyerine saldırıyı kendilerinin yapmadığını bu silahları da başka birinden temin ettiklerini iddia ettiler. Polis şimdi o gece saldırıyı gerçekleştiren saldırganların peşine düştü.

İstanbul Ataşehir'de Dilan Polat'a ait güzellik merkezine 10 Ekim 2023 gecesi silahlı saldırı düzenlenmiş güzellik merkezinin dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etmişti.