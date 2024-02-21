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    • Haberler > Gündem > AK Partili Fatma Sevim Baltacı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme

    AK Partili Fatma Sevim Baltacı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul, Kaza, Ak Parti, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Beyoğlu'nda AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya çarparak ölümüne neden olan Murat Türkyılmaz hakkında iddianame tamamlandı. Tutuklu yargılanan sanık hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

    İstanbul Beyoğlu'nda 10 Şubat akşamı yolun karşısına geçmek isteyen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, Murat Türkyılmaz’ın kontrolündeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

    'İLK MÜDAHALEYİ BEN YAPTIM'

    Gözaltına alınan Türkyılmaz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade veren Türkyılmaz “ Araçtaki hızım 60-70 kilometre arasındaydı. Olay sebebiyle çok üzgünüm. Kaza anında alkollü değildim. Kendim de sağlık personeliyim. Olay yerinden ayrılmadım. İlk müdahaleyi de ben yaptım" ifadelerini kullanmıştı.

    6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

    Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Murat Türkyılmaz hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

    Sanık Türkyılmaz önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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