AK Partili Fatma Sevim Baltacı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Şubat 2024 18:37 - Güncelleme: 21 Şubat 2024 18:53 - Güncelleme:

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Beyoğlu'nda AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya çarparak ölümüne neden olan Murat Türkyılmaz hakkında iddianame tamamlandı. Tutuklu yargılanan sanık hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.