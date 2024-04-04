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AK Parti'nin itiraz ettiği Gaziosmanpaşa'da oy sayımı devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
AK Parti&#039;nin itiraz ettiği Gaziosmanpaşa&#039;da oy sayımı devam ediyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AK Parti'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yaptığı itirazların kabul edilmesinin ardından dün başlanan ve ara verilen oy sayımı yeniden başladı. 

Gaziosmanpaşa 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımı, sabah saatlerinde yeniden başladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde yapılan sayım saat 10.00 sıralarında yeniden başladı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis ekipleri spor salonun girişinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, etrafı bariyerlerle kapatılan merkeze izni olanlar dışında kimse alınmadı.

AK Parti'nin itiraz ettiği Gaziosmanpaşa'da oy sayımı devam ediyor - 1. Resim

AK Parti'nin Gaziosmanpaşa’da belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yaptığı itirazların kabul edilmesinin ardından dün başlanan oy sayımına dün saat 23.00 sıralarında ara verilmişti. 

El değiştiren Gaziosmanpaşa'da AK Partili Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta yaklaşık 12 puan oy kaybederek yüzde 40.12 oy topladı. CHP adayı Hakan Bahçetepe ise partisinin oylarını 7 puan artırarak yüzde 40.45 ile yeni belediye başkanı oldu.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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