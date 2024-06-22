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Akılalmaz kaza! Sonu olmayan yolda şarampole uçtular

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan bir maden sahasında sonu olmayan yola giren araç, yol bitince şarampole uçtu. Akılalmaz kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü İstanbul Eyüpsultan'da bulunan ve özel bir firmaya ait olan maden sahasında akılalmaz bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; öğle saatlerinde maden sahasına pikap tarzı araçla gelen Ömer Faruk Yıldırım ve Şahin Özyapı, maden sahasında sonu olmayan bir yola girdi. Bir süre ilerleyen araç, yolun bitmesi ile şarampole uçtu. Madendeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Akılalmaz kaza! Sonu olmayan yolda şarampole uçtular - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye tarafından kurtarılan yaralıları yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. İtfaiye ekibi ise çevrede önlem aldı.

Akılalmaz kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yapıp, tutanak tuttu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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