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AKINCI TİHA kaydetti, ATAK vurdu! Şırnak Uludere'de paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan 4 terörist etkisiz

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Gündem Haberleri

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde paramotorla sınır ihlali yaptığı tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde bulunan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait “AKINCI TİHA” tarafından tespit edildi. Tespit sonrasında teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı.

AKINCI TİHA kaydetti, ATAK vurdu! Şırnak Uludere'de paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan 4 terörist etkisiz - 1. Resim

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye Tim ile JÖH Timi, Jandarma Komando Timi ve METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde bulunan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

“Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.”

AKINCI TİHA kaydetti, ATAK vurdu! Şırnak Uludere'de paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan 4 terörist etkisiz - 2. Resim

TERÖRİSTLERİN 'PARAMOTOR' OYUNU!

Zaman zaman Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler Türkiye sınırını paramotor kullanarak geçmeye çalışıyor.

İlk olarak 2020 yılında Suriye'nin Münbiç bölgesinden iki paramotor ile havalanıp terör faaliyetlerine katılmak için Amanoslar kırsalına inen teröristler, terör örgütünün 'paramotor' oyununu gözler önüne sermişti.

12 Ağustos'ta başlatılan "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" ile terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulmuş, operasyon kapsamında 11 PKK terörist etkisiz de etkisiz hale getirilmişti. Bu operasyonlar aynı zamanda terör örgütünün Amanoslar'da yuvalanmak için nasıl bir yol izlediğine dair yeni bilgilerin de edinilmesini sağlamıştı.

AKINCI TİHA kaydetti, ATAK vurdu! Şırnak Uludere'de paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan 4 terörist etkisiz - 3. Resim

Paramotor ile Amanoslar kırsalına gelen teröristlerden ikisinin saklandığı yer de istihbarat birimlerinin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve iki terörist etkisiz hale getirilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
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