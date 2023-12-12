Akkuyu'da ilk reaktör için izin alındı

12 Aralık 2023 12:32 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 13:17

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Akkuyu Nükleer AŞ, nükleer santralin ilk reaktörünün işletmeye alınması için gerekli iznin alındığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; izin için gereken başvuru belgelerinin ilki 17 Mart'ta, ikincisi ise 24 Ağustos'ta Nükleer Denetleme Kurulu'na (NDK) sunuldu.

Söz konusu izinle, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatının son aşaması olan ve santralin güvenli bir şekilde işletilmesine temel teşkil eden başlatma, ayarlama ve çalıştırma süreçlerine geçilebilecek.

Daha sonra ilk güç ünitesinin işletilmesi için gerekli lisansın alınmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak. Lisansın alınmasıyla, nükleer yakıtın reaktöre yüklenmesi ve devreye alma öncesi kontrol işlemlerinin başlatılması sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, sürece ilişkin "NDK'nin Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin işletime alınması için izin verme kararı, Türk mevzuatının ve NGS inşasına yönelik uluslararası standartların tüm gerekliliklerini yerine getirdiğimizi ve ilerlemeye hazır olduğumuzu teyit etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Zoteeva, NDK uzmanları dahil, iznin alınmasında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ettiğini belirterek, "Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinin devreye alınmasına izin verilmesiyle projenin gelişiminde yeni, önemli ve daha da sorumluluk gerektiren bir aşamaya giriyoruz." ifadesini kullandı.

"TÜRK VATANDAŞLARI AKTİF ROL OYNUYOR"

Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Birinci Yardımcısı Kirill Komarov da bu yılın proje açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Gelecek dönemde projenin tamamlanması için yapılacak çok fazla iş olduğuna işaret eden Komarov, şunları kaydetti:

"Şu anda birinci ünitenin ana inşaat işleri tamamlanıyor ve buna paralel olarak başlatma, ayarlama ve çalıştırma işlemleri de tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzde tüm sistemlerin işlevselliğini test edecek uzun bir dönem var. Tüm teknik düzenlemelere ve güvenlik gerekliliklerine uyarak bütün bu çalışmalar ciddi sorumluluk ve netlikle yapılmalıdır. Bu çok önemli bir adım. Ayrıca, bu üniteyi yönetecek personelin eğitiminin tamamen Rus-Türk projesi mantığına dayandığına dikkatinizi çekmek isterim. Üniversitelerimizde Türk öğrencilerin eğitimi için her yıl kontenjan ayırıyoruz. Proje açısından önemli bir konu da şu ki santralin devreye alma sürecinde Türk vatandaşları da aktif rol alıyor."

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ NEDEN ÖNEMLİ?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye’nin enerji dönüşümü ve bağımsızlığı için kritik öneme sahip bir projedir. Bu santral sayesinde Türkiye, enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak, doğalgaz ve kömür gibi ithal yakıtlara olan bağımlılığını azaltacak, çevreyi koruyacak ve ekonomik büyümesini destekleyecektir.

Nükleer santral, Rusya ile artan stratejik ortaklığın da bir göstergesidir. Rusya, bu projede ileri teknoloji ürünü SSSYER-1200 reaktörlerini Türkiye’ye sağlamakta, yap-işlet-sahip ol modeliyle santralin inşaatını ve işletmesini üstlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında tamamlanması beklenen santral, Türkiye’nin ilk ve tek nükleer güç santrali olmanın yanı sıra, dünyanın en büyük ve en güvenli nükleer şantiyesi konumundadır. Bu santral, Türkiye’nin nükleer enerji alanında söz sahibi bir ülke olmasına da katkı sağlayacaktır.