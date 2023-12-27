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AKYA ağır torpidosu hedefi tam isabet vurdu
Milli Savunma Bakanlığı, AKYA ağır torpidosunun hedefi kısa sürede imha ettiğini açıkladı. Deniz Kuvvetleri'nin envanterine eklenen yeni silahla savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefinde yeni bir adım daha atıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Doğu Akdeniz'de yapılan tatbikatla ilgili bilgi verdi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
DENİZ KUVVETLERİ BÜYÜK GÜÇ KAZANDI
TCG PREVEZE Denizaltısı tarafından Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen harp atışında, AKYA ağır torpidosu hedefi tam isabetle vurarak çok kısa sürede imha etti.
Böylece savunma sanayiimizde yeni bir eşik aşılarak Deniz Kuvvetlerimiz büyük bir güç kazandı. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye!
Düzenleyen: Ahmet Polat - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi