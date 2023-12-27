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    • - Güncelleme Tarihi:

    AKYA ağır torpidosu hedefi tam isabet vurdu

    Milli Savunma Bakanlığı, AKYA ağır torpidosunun hedefi kısa sürede imha ettiğini açıkladı. Deniz Kuvvetleri'nin envanterine eklenen yeni silahla savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefinde yeni bir adım daha atıldı.

    AKYA ağır torpidosu hedefi tam isabet vurdu
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Doğu Akdeniz'de yapılan tatbikatla ilgili bilgi verdi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    DENİZ KUVVETLERİ BÜYÜK GÜÇ KAZANDI

    TCG PREVEZE Denizaltısı tarafından Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen harp atışında, AKYA ağır torpidosu hedefi tam isabetle vurarak çok kısa sürede imha etti.

    AKYA ağır torpidosu hedefi tam isabet vurduBöylece savunma sanayiimizde yeni bir eşik aşılarak Deniz Kuvvetlerimiz büyük bir güç kazandı. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye!

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > AKYA ağır torpidosu hedefi tam isabet vurdu
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