AKYA ağır torpidosu hedefi tam isabet vurdu

27 Aralık 2023 19:32 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 19:59

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Doğu Akdeniz'de yapılan tatbikatla ilgili bilgi verdi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DENİZ KUVVETLERİ BÜYÜK GÜÇ KAZANDI

TCG PREVEZE Denizaltısı tarafından Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen harp atışında, AKYA ağır torpidosu hedefi tam isabetle vurarak çok kısa sürede imha etti.

Böylece savunma sanayiimizde yeni bir eşik aşılarak Deniz Kuvvetlerimiz büyük bir güç kazandı. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye!