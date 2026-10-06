Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kuşun kafasını ağzıyla kopartan diğer kuşun kafasını da bıçakla kesen şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kuşa yönelik vahşi eylemlerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanmasının sonrasında sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün Konaklı Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Y.T. adlı şahıs, iki kuşa yönelik gerçekleştirdiği eylemleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde şüphelinin kuşlardan birinin başını ağzıyla kopardığı, diğer kuşun başını ise bıçakla kestiği anlar yer aldı. Şüphelinin söz konusu görüntüleri sosyal medya sayfasından paylaşmasının sonrasında görüntüler büyük tepki topladı. Bunun sonrasında Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde Y.T. gözaltına alındı.

Alanya'da ağzıyla kuşun kafasını kopartan şahıs tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin sonrasında adliyeye gönderilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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