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Aldığı nefes ele verdi! Her yerde aranıyordu, ranzanın altında çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da hakkında 30 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, evindeki ranzanın altında yakalandı. Operasyona katılan ekipler tam evden çıkacakken ranzanın altından gelen nefes sesi üzerine zanlıyı buldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak, Şükraniye Mahallesi'nde 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin evi tespit edildi. Alınan izinlerin ardından eve giren ekipler şüpheliyi bulamadı.

Aldığı nefes ele verdi! Her yerde aranıyordu, ranzanın altında çıktı - 1. Resim

ALDIĞI NEFES ELE VERDİ

Polis tam çıkacakken ranzanın altından gelen derin nefes sesleri dikkat çekti. Ranzanın altına bulunan halıları boşaltan ekipler, aradıkları şüpheliyi saklanırken buldu.

Aldığı nefes ele verdi! Her yerde aranıyordu, ranzanın altında çıktı - 2. Resim

RANZANIN ALTINDA KELEPÇELEDİ

Hemen orada gözaltına alınan şüphelinin kelepçelenerek sorgusu yapıldı. Yapılan incelemede şüphelinin 39 suç kaydı bulunan Faruk P. (25) olduğu, bu kişinin "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.

Aldığı nefes ele verdi! Her yerde aranıyordu, ranzanın altında çıktı - 3. Resim

O ANLAR KAMERADA

Şüphelinin ranzanın altında yakalanma anları cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Faruk P.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aldığı nefes ele verdi! Her yerde aranıyordu, ranzanın altında çıktı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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