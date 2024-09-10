Ali Yendoğan son sözünü tutamadı! Evinde cesedi bulundu

Antalya’da sabah saatlerinde arkadaşıyla buluşmak için sözleşen ancak ulaşılamayan 66 yaşındaki Ali Yendoğan, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 09.30 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1116 sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi.

ARKADAŞIYLA BULUŞMAK İÇİN SÖZLEŞTİ

İsminin Ali Yendoğan olduğu öğrenilen ve bu sabah arkadaşıyla buluşmak için sözleşen şahıs evinde ölü olarak bulundu.

40 YILLIK DOSTUNUN CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Ulaşamadığı arkadaşının evine gelen ve ikamet içerisinde 40 yıllık arkadaşını hareketsiz halde bulan vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Yenidoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Belediye tabibinin Yenidoğan’ın ölümünü 'normal' olarak değerlendirilmesi üzerine şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı. Ali Yenidoğan’ın memleketi Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.