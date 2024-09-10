Ankara'da korkunç motosiklet kazası! Havaya uçtular

Ankara'da motosiklet sürücüsü arkasındaki yolcuyla beraber ana caddede hız sınırını aşarak seyir halindeyken, yola çıkış yapan bir otomobile çarptı. Motosiklette bulunanlar metrelerce havaya uçtu.

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Alınan bilgiye göre, Sincan Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi üzerinde Veli K. yönetimindeki 06 EMS 411 plakalı motosiklet aynı cadde üzerinden Ankara Caddesi'ne dönüş yapan Yunus Emre Y. idaresindeki 06 EMS 411 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Veli K. ve yanındaki Melihcan B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki yolcunun uçarak yere savrulma anları kameraya yansıdı.