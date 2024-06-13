Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Alkollü araç kullanıp kaza yaptı! Basın mensubunu üzerine yürüyerek tehdit etti

Alkollü araç kullanıp kaza yaptı! Basın mensubunu üzerine yürüyerek tehdit etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Alkollü araç kullanıp kaza yaptı! Basın mensubunu üzerine yürüyerek tehdit etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da alkollü araç kullanıp kaza yapan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Aracıyla bir başka otomobile çarpan kadın, önce olay yerinde görüntü almak isteyen İHA muhabirinin telefonu gasp etti. Ardından da basın mensubunu darp etmekle tehdit etti.

Alkollü araç kullanıp kaza yapan kadın sürücü sinirini basın mensuplarından çıkarttı. Kaza Aksaray'ın Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı ile Selçuk Bulvarı kavşağında yaşandı.

BİR BAŞKA OTOMOBİLE ÇARPTI

Alkollü olarak direksiyon başına geçip 68 AEA 216 plakalı Volkswagen marka otomobille trafiğe çıkan A.B.A. (26) isimli kadın sürücü, kavşakta Veyis M. (59) yönetimindeki 68 ABM 893 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu şans eseri her iki araçta da yaralanan olmazken otomobillerde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Alkollü araç kullanıp kaza yaptı! Basın mensubunu üzerine yürüyerek tehdit etti - 1. Resim

ARACI KENDİSİNİN KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Alkollü kadının kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan şahıs kaza sonrası aracı kendisinin kullandığını iddia ederek polis ekiplerini yanıltmaya çalıştı. Polis memurları kent güvenliği kameralarında inceleme yaparak aracı erkek şahsın değil yanında bulunan A.B.A. isimli kadının kullandığını tespit etti.

İHA MUHABİRİNİN TELEFONUNU ELİNDEN ALDI

Bunun üzerine kadının yanına giden polis ekipleri kadına alkol metre uzatarak alkol kontrolü yapmak istedi. Kendisine uzatılan alkol metreye üflediği sırada görüntü almak isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirini fark eden kadın sürücü muhabirin görüntü aldığı telefonunu elinden kaparak aldı.

Alkollü araç kullanıp kaza yaptı! Basın mensubunu üzerine yürüyerek tehdit etti - 2. Resim

DARP ETMEKLE TEHDİT ETTİ

Bir süre aldığı telefonu vermeyen kadın sürücü basın mensuplarına küfürler yağdırarak daha sonra telefonu basın mensubuna geri iade etti. Basın mensuplarına küfür yağdırmaya devam eden alkollü kadın sürücü basın mensubunu darp etmek için üzerine yürüdü.
Gazetecinin kaçması üzerine arkasından kovalayan kadın bu kez de gazeteciye tehdit ve küfürler savurdu. Alkollü kadın sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülerek olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze itirafı: Yakın zamanda ateşkes beklemiyorumSurvivor All Star 2024 şampiyonu belli oluyor! İşte kupanın ve ödülün sahibi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda yeni atamalar! Görev yerleri belli oldu - GündemHSK'da yeni atamalar! Görev yerleri belli olduBayram öncesi kahreden olay! Küçükçekmece'de 1.5 yaşındaki çocuk balkondan düştü - GündemBayram öncesi kahreden olay! Küçükçekmece'de 1.5 yaşındaki çocuk balkondan düştüKameralardan kaçamadılar! Midelerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı - GündemYok artık! Midelerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktıBayram başlamadan trafik başladı! Şimdiden kilometrelerce kuyruk oluştu - GündemBodrum'da şimdiden kilometrelerce kuyruk oluştuİstanbul'da can pazarı! Eyüp'te çıkan yangında 20 kişi tahliye edildi - Gündemİstanbul'da can pazarı! Eyüp'te çıkan yangında 20 kişi tahliye edildiTürk halkı Filistin meselesine nasıl bakıyor? Areda Survey'den çarpıcı anket - GündemTürkiye BM dışında yeni yapıda hem fikir
Sonraki Haber Yükleniyor...