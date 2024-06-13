Alkollü araç kullanıp kaza yaptı! Basın mensubunu üzerine yürüyerek tehdit etti

Aksaray'da alkollü araç kullanıp kaza yapan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Aracıyla bir başka otomobile çarpan kadın, önce olay yerinde görüntü almak isteyen İHA muhabirinin telefonu gasp etti. Ardından da basın mensubunu darp etmekle tehdit etti.

Alkollü araç kullanıp kaza yapan kadın sürücü sinirini basın mensuplarından çıkarttı. Kaza Aksaray'ın Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı ile Selçuk Bulvarı kavşağında yaşandı.

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BİR BAŞKA OTOMOBİLE ÇARPTI

Alkollü olarak direksiyon başına geçip 68 AEA 216 plakalı Volkswagen marka otomobille trafiğe çıkan A.B.A. (26) isimli kadın sürücü, kavşakta Veyis M. (59) yönetimindeki 68 ABM 893 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu şans eseri her iki araçta da yaralanan olmazken otomobillerde büyük çapta maddi hasar oluştu.

ARACI KENDİSİNİN KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Alkollü kadının kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan şahıs kaza sonrası aracı kendisinin kullandığını iddia ederek polis ekiplerini yanıltmaya çalıştı. Polis memurları kent güvenliği kameralarında inceleme yaparak aracı erkek şahsın değil yanında bulunan A.B.A. isimli kadının kullandığını tespit etti.

İHA MUHABİRİNİN TELEFONUNU ELİNDEN ALDI

Bunun üzerine kadının yanına giden polis ekipleri kadına alkol metre uzatarak alkol kontrolü yapmak istedi. Kendisine uzatılan alkol metreye üflediği sırada görüntü almak isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirini fark eden kadın sürücü muhabirin görüntü aldığı telefonunu elinden kaparak aldı.

DARP ETMEKLE TEHDİT ETTİ

Bir süre aldığı telefonu vermeyen kadın sürücü basın mensuplarına küfürler yağdırarak daha sonra telefonu basın mensubuna geri iade etti. Basın mensuplarına küfür yağdırmaya devam eden alkollü kadın sürücü basın mensubunu darp etmek için üzerine yürüdü.

Gazetecinin kaçması üzerine arkasından kovalayan kadın bu kez de gazeteciye tehdit ve küfürler savurdu. Alkollü kadın sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülerek olayla ilgili adli işlem başlatıldı.