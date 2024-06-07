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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Zar zor durabildi, bir kişi son anda kurtuldu: O anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güngören’de alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü ortalığı birbirine kattı. Zincirleme trafik kazasında alkollü sürücü bir işyerinin merdivenlerine çarparak durabildi. Polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Güngören Marmara Caddesi üzerinde alkollü olduğu iddia edilen 34 BBB 140 plakalı lüks aracın sürücüsü cadde üzerinde dehşet saçtı. Cadde üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ilk önce cadde üzerinde bulunan bir araca çarptı.

Hızını alamayan sürücü daha sonra 2 araca ve park halindeki motosiklete sonra kaldırıma çıkarak iş yerinin merdivenlerine çarparak durabildi. Kazada şans seri can kaybı ve yaralanma olmazken, bir temizlik görevlisi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O ANLAR KAMERALARDA

Ortalığın savaş alanında döndüğü ve çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın ilk önce yol kenarında park halindeki motosiklete daha sonra da kaldırıma çıkarak bir iş yerine çarparak durduğu görülüyor.

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü olan Hızır Yurt, sürücünün alkollü olduğunu belirterek ”Seyir halinde giderken araç bana arkadan vurdu. Sonra ben önde giden araca çarptım. Daha sonra motosiklete çarptı. Şahıs alkolü ayakta duramıyordu” dedi.

Kaza sonrası sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sürücünün güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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