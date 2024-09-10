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Amca Salim Güran'ın silinen mesajları hakkında karar verildi! WhatsApp'tan cevap geldi

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Amca Salim Güran&#039;ın silinen mesajları hakkında karar verildi! WhatsApp&#039;tan cevap geldi
Gündem Haberleri

Narin Güran cinayetinin tek tutuklusu amca Salim Güran'ın sildiği mesajların Whatsapp kayıtlarının geri getirilmesi için yapılan başvuruya WhatsApp'tan cevap geldi. 

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde vahşi bir cinayete kurban giden Narin Güran soruşturmasında tek tutuklu amca Salim Güran oldu. Güran hakkında çok sayıda iddia ortaya atılmışözellikle "Amcası, Narin'in babası mı?" sorusu cevap aramıştı. DNA testi, iddiaları çürütürken Salim Güran'ın sildiği Whatsapp mesajları gündem olmuştu. 

Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre WhatsApp mesajları göndermeyi reddetti. 

Amca Salim Güran'ın silinen mesajları hakkında karar verildi! WhatsApp'tan cevap geldi - 1. Resim

Erdinç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Narin 'in biyolojik ailesinin tespiti için anne ve babasına yapılan DNA testi belli oldu. 

Çeşitli iddialar vardı;  Narin, amcası bilinen ve tutuklu olan Salim Güran'ın mı çocuğu diye. Yapılan test sonucu Narin'in biyolojik ailesi de bilinen ailesi çıktı. Yani amcanın çocuğu değil.

Amca Salim Güran'ın silinen mesajları hakkında karar verildi! WhatsApp'tan cevap geldi - 2. Resim

AİLENİN SORGUSU BAŞLAMADI

Anne ve babanın sorgusu daha başlamadı. 

Sorgu sırasında daha önce düşme sonucu öldüğü söylenen abla da sorulacak.

Amca Salim Güran'ın silinen mesajları hakkında karar verildi! WhatsApp'tan cevap geldi - 3. Resim

BÜTÜN YAZIŞMA WHATSAPP'TA

Cinayet günü amca ve aile üyelerinin bütün görüşmeleri WhatsApp üzerinden yapılmış.

Jandarma Genel Komutanlığı, amcanın telefonundan silinen WhatsApp kayıtlarının geri getirilmesi için başvuru yapmıştı. WhatsApp mesajları göndermeyi reddetti.

Amca Salim Güran'ın silinen mesajları hakkında karar verildi! WhatsApp'tan cevap geldi - 4. Resim

26 KİŞİ ŞÜPHELİ

Civar köylüler de olmak üzere 267 kişinin ifadesi alındı. 

26 kişi dosyada şüpheli, geri kalanlar ise tanık olarak ifade verdi.

Soruşturma sürecinde 14 bin araç incelendi.

130 kamera incelendi. 

Israrla yalan haber yapanlar hakkında soruşturma başlatılıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
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