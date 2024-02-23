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    • Haberler > Gündem > Amcasını öldürmüş, kuzenini yaralamıştı: 500 saatte yakalandı, saklandığı yeri görenler inanamadı

    Amcasını öldürmüş, kuzenini yaralamıştı: 500 saatte yakalandı, saklandığı yeri görenler inanamadı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Cinayet, İzmir, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İzmir Karabağlar'da pazarda balıkçılık yapan akrabalar arasında çıkan kavga ölümle bitti. M.Ş. amcasını tabancayla öldüren, kuzenini de bacaklarından vurduktan sonra kayıplara karışan yeğen, saklandığı yatak odasındaki bazanın içinde yakalandı. Yakalanması için yürütülen çalışmalar ise 500 saat sürdü.

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde 16 Şubat 2024 Cuma günü saat 22.20 sıralarında pazarda balık satan akrabalar arasında müşteri kapma nedeniyle kavga çıkmış, tartışmanın daha sonrasında M.Ş., yanında getirdiği tabancayla Sertif Şaşı’yı öldürmüş, kuzeni E.Ş.’yi de bacaklarından yaralamıştı.

    500 SAATTE YAKALANDI

    Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firar eden şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet Büro ekipleri, 60 kamera gözünden yaklaşık 500 saatlik çalışma yaparak, şüphelinin Torbalı ilçesindeki bir köy evinde saklandığını belirledi.

    Amcasını öldürmüş, kuzenini yaralamıştı: 500 saatte yakalandı, saklandığı yeri görenler inanamadı - 1. Resim

    Hemen operasyon yapan ekipler, katil zanlısını saklandığı yatak odasındaki bazanın içinde yakaladı. Amca katili yeğen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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