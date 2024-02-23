Amcasını öldürmüş, kuzenini yaralamıştı: 500 saatte yakalandı, saklandığı yeri görenler inanamadı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Şubat 2024 16:16 - Güncelleme: 23 Şubat 2024 16:43 - Güncelleme:

Cinayet, İzmir, Haber

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İzmir Karabağlar'da pazarda balıkçılık yapan akrabalar arasında çıkan kavga ölümle bitti. M.Ş. amcasını tabancayla öldüren, kuzenini de bacaklarından vurduktan sonra kayıplara karışan yeğen, saklandığı yatak odasındaki bazanın içinde yakalandı. Yakalanması için yürütülen çalışmalar ise 500 saat sürdü.