Beşiktaş'taki kahveci cinayeti çözüldü! Katil zanlısı hamamda yakalandı, sebebi 'pes' dedirtti

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde kıraathane işleten evli ve bir kız babası İsmail Karabıyık başından silahla vurularak öldürüldü. Polis, saldırganı hamamda yıkanırken gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden zanlı, Karabıyık'ı 400 dolarlık borcunu ödememek için vurduğunu söyledi.

Beşiktaş'ta doğup büyüyen İsmail Karabıyık (43), Sinanpaşa Mahallesi'nde işlettiği kıraathanede başından vurulmuş halde bulundu. Evli ve bir kız çocuğu olan Karabıyık'ın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Foto: İsmail Karabıyık

VURDU, KAÇTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri seyreden ekipler, şüphelinin, Mehmet S. (51) olduğunu belirledi. Zanlının taksi ile gelip İsmail Karabıyık'a ateş ettikten sonra kaçtığı tespit edildi.

SİLAH KURUSIKIDAN BOZMA...

Cinayet masası dedektifleri, şahsı kısa sürede yakalamayı başardı. Mehmet S, Ataşehir'deki bir hamamda yıkanırken gözaltına alındı. Adresinde yapılan aramada da olayda kullanılan kurusıkıdan bozma 9 mm çapında silah ele geçirildi.

HEM BORÇLU HEM GÜÇLÜ!

Emniyet'e götürülen katil zanlısı "İsmail ile bir dönem ortak iş yaptık. 400 dolar (12.400 TL) borç aldım. Ödeyemedim. Sürekli parayı isteyince öldürmeye karar verdim. Cinayet için Beşiktaş'a gittim. Kıraathaneye girer girmez hiçbir şey söylemeden silahı ateşledim. Ardından yaya olarak uzaklaştım" dedi.

Adliyeye sevk edilen Mehmet S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.