'Ameliyatlara temizlik personeli girdi' denilen Giresun'daki özel hastaneden açıklama! Skandal iddianın perde arkası ortaya çıktı

Giresun Özel Ada Hastanesi, bir temizlik görevlisinin ameliyatlara katıldığı iddialarını yalanladı. Başhekim Dr. Cenap Damcı ve Op. Dr. Korhan Arslan, iddiaların odağındaki personelin temizlik görevlisi değil, sertifikalı ameliyathane destek personeli olduğunu ve tüm operasyonların uzman cerrahlarca gerçekleştirildiğini belirtti. Hastane yönetimi, iddiaları öne süren Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın'ın, icra takibi sebebiyle husumet güttüğünü ve hastane hakkında karalama kampanyası yürüttüğünü savunarak hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

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Giresun'da bulunan Özel Ada Hastanesi'nde, temizlik görevlisi olarak çalıştığı öne sürülen bir kişinin ameliyatlara katıldığı iddiası üzerine hastane yönetiminden açıklama geldi.

Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın tarafından ortaya atılan, Özel Giresun Ada Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen S.T.'nin tıbbi eğitimi olmamasına rağmen cerrahi operasyonlara katıldığı yönündeki iddialar şehirde geniş yankı uyandırdı.

BAŞHEKİM İDDİALARI REDDETTİ

Kamuoyunda infiale neden olan bu ağır suçlamaların ardından gözlerin çevrildiği hastane yönetimi sessizliğini bozarak, yaşanan tartışmalara ve ortaya atılan iddialara ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Hastanenin Başhekimi Dr. Cenap Damcı, söz konusu iddiaların hiçbir doğruluk payı taşımadığını belirterek, bahsi geçen kişinin ameliyathanede cerrahi bir işlem yapmadığını, yalnızca yardımcı personel statüsünde görev aldığını vurguladı.

Ameliyatlara temizlik personeli girdi denilen Giresundaki özel hastaneden açıklama! Skandal iddianın perde arkası ortaya çıktı

Kurumun sağlık sektöründeki köklü geçmişine dikkat çeken Başhekim Damcı, hastanenin 17 yıldır bölge halkına hizmet verdiğini ve tüm tıbbi faaliyetlerini Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği standartlara tam uyum içinde yürüttüğünü hatırlattı. Hastane işleyişinin merkezinde daima insan sağlığının yattığını belirten Damcı, kurum olarak hasta güvenliğinden, tıbbi etik değerlerden ve mesleki sorumluluk bilincinden en ufak bir taviz vermediklerinin altını çizdi.

Sosyal medyaya servis edilen tartışmalı görüntülere de açıklık getiren Damcı, videolarda aslında operasyonu yürüten uzman cerrahın, ameliyat hemşiresinin ve anestezi ekibinin aktif olarak işbaşında olduğunu ifade etti. Başhekim Damcı, şu ifadeleri kullandı:

"Şikayete konu olan görüntüden de anlaşıldığı üzere ameliyatı yapan cerrah, ameliyat hemşiresi ve anestezi ekibi görevinin başındadır. Bu akıl dışı iddiada temizlik personeli ameliyat yapıyormuş gibi gerçeğe aykırı algı oluşturularak hastanemizdeki 500’e yakın çalışan zan altında bırakılmıştır."

Ameliyatlara temizlik personeli girdi denilen Giresundaki özel hastaneden açıklama! Skandal iddianın perde arkası ortaya çıktı

"TEMİZLİK DEĞİL, AMELİYATHANE PERSONELİ"

Ameliyathane işleyişi ve S.T.'nin konumu hakkında teknik bilgiler de veren Damcı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere ameliyathanede yardımcı destek personeli bulunur. Bu personellerin görevleri ameliyathanede kullanılan malzemelerin ihtiyaç halinde temini, ameliyata iletilmesini sağlamaktır. Adı geçen yardımcı personelin Türkiye’de çok az sayıda olan kapalı yöntemle toplar damar çıkartılması kursu sertifikasını 2017 yılında aldığı belgelidir."

ÖDENMEYEN BORÇ VE İCRA TAKİBİ SÜRECİ İDDİASI

Zafer Partisi İl Başkanı Mesut Aydın'ın bu iddialarının arkasındaki niyetini de sorgulayan Başhekim, kurumlarına yönelik başlatılan bu karalama kampanyasının temelinde tamamen kişisel bir husumetin yattığını iddia etti. Bu husumetin kaynağını kamuoyuyla paylaşan Dr. Damcı, Aydın hakkında hastaneye olan ve ödenmeyen bir borç yüzünden yasal icra takibi başlatıldığını, söz konusu gerçeğe aykırı iddiaların da bu sürecin ardından intikam amacıyla üretildiğini savundu.

Aydın'ın hastaneye yönelik daha önceki şikayetlerinin de resmi kurumlarca incelenerek asılsız bulunduğunu aktaran Damcı, öne sürülen iddialardaki tutarsızlığın daha önce iki farklı bağımsız bilirkişi raporuyla da tescillendiğini kaydetti.

Ameliyatlara temizlik personeli girdi denilen Giresundaki özel hastaneden açıklama! Skandal iddianın perde arkası ortaya çıktı

HAYATTAKİ BABAYI ÖLMÜŞ GİBİ GÖSTERME SUÇLAMASI

Başhekimin açıklamalarındaki en çarpıcı detaylardan biri de, Aydın'ın kurumda çalışan bir acil servis hekimi hakkında soruşturma açtırabilmek maksadıyla, hayatta olan öz babasını vefat etmiş gibi göstererek resmi mercileri yanılttığı yönündeki ağır suçlama iddiası oldu. Damcı ayrıca, geçmişte yenidoğan servisi üzerinden de tamamen gerçek dışı iddiaların kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğunu öne sürdü.

O dönemde yenidoğan servisinin yağmurlama sistemi tadilatı sebebiyle faaliyete kapalı olduğunu ifade eden Damcı, Aydın'ın bu alana izinsiz şekilde girerek gizlice video çektiğini ve sanki içeride hasta yatırılıyormuş gibi yalan bir mizansen kurguladığını, sorulduğunda ise görüntüleri başkasından aldığını iddia ettiğini ileri sürdü.

"SORUŞTURMA YOK"

Hastanenin adli ve idari sicilinin temiz olduğunu, konuyla ilgili haklarında açılmış hiçbir resmi soruşturma bulunmadığını söyleyen Damcı, "Temizlik personeli hususu da yalanlar zincirine eklenmiş bir iddia ve şikayet olup bununla ilgili hastanemize herhangi bir işlem yapılmamıştır. Sadece şikayet üzerinden algı oluşturulmuştur." dedi.

"HER TÜRLÜ HUKUKİ YOLA BAŞVURACAĞIZ"

Yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirten Başhekim Damcı, "Gerçeğe, ahlaka ve hayatın olağan akışına aykırı bu iddianın halkı yanıltmak ve hastanemize zarar vermek amacıyla yapıldığını ve her türlü hukuki yollara da başvuracağımızı kamuoyuna ve hastalarımıza önemle duyururuz." şeklinde konuştu.

Ameliyatlara temizlik personeli girdi denilen Giresundaki özel hastaneden açıklama! Skandal iddianın perde arkası ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLERİN SAHİBİ CERRAHTAN İTİRAZ

Tartışmaların odağındaki videolarda yer alan ve Ada Hastanesi'nde 12 yıldır görev yapan 26 yıllık Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Korhan Arslan da sessizliğini bozarak, ilgili görüntülerin 2022 yılında kendi sosyal medya hesabında yayınladığı arşivinden izni dışında çalındığını açıkladı.

"PRİMER SORUMLUSU BENİM"

Ekibindeki S.T.'nin iddia edildiği gibi cerrah değil sadece yardımcı personel olduğunu belirten Dr. Arslan, "Olayda adı geçen, S.T. ismiyle kısaltılmış arkadaş yıllardır ameliyathanemizde bizim yardımcı personelimiz olarak, ameliyathane personelimiz olarak görev yapmaktadır. Aktif birebir, sanki kamuoyunda yansıtıldığı gibi ameliyatları kendisi yapmamaktadır. Yine görsellerde görüldüğü şekilde o ameliyatların cerrahı benim. Primer sorumlusu benim." diyerek operasyonun tüm sorumluluğunu üstlendi.

Ayrıca anestezi uzmanı ve cerrahi hemşireden oluşan ekibiyle operasyon sırasında malzeme temini gibi ihtiyaçların anlık gelişebildiğini hatırlatan Arslan, "Biz ameliyatları cerrahi ekibiyle bir bütün olarak gerçekleştirmekteyiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Giresun'daki Özel Ada Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığı öne sürülen bir kişinin ameliyatlara katıldığı, doktor ve ameliyat hemşiresi gibi hastalara müdahalede bulunduğu iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı öne sürülmüştü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Giresun Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİGiresun

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