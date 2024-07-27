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Ankara'da 13 yaşındaki Beren Su asansörde hayatını kaybetmişti! Termoslu kurtarmaya soruşturma

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Ankara&#039;da 13 yaşındaki Beren Su asansörde hayatını kaybetmişti! Termoslu kurtarmaya soruşturma

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Ankara'da 13 yaşındaki Beren Su, asansörde mahsur kaldı. Bir itfaiye ekibinin ise küçük kızı elinde termosuyla kurtarmaya çalışması sosyal medyada infiale neden oldu. Beren hayatını kaybederken ABB, gerekli makamlarca adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıklayıp  "Üzücü olaydaki sorumluluğun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunun tespiti halinde ise tüm yasal işlemlerin hassasiyetle takip edileceğini ve uygulanacağını bildiririz" ifadelerini kaydetti. 

Korkunç olay Ankara'da salı günü Sinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de meydana geldi. 13 yaşındaki Beren Su Bolat, sınıf arkadaşının evine gitti. 

Beren ve arkadaşı 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı kurtarıldı.

Ankara'da 13 yaşındaki Beren Su asansörde hayatını kaybetmişti! Termoslu kurtarmaya soruşturma - 1. Resim

FOTOĞRAF SORUŞTURMA DOSYASINDA

Beren Su'nun ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda itfaiye görevlileri hakkında Ankara Batı Başsavcılığı'nca 'Taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla' adli soruşturma, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından ise idari soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Beren Su ile arkadaşının kurtarılma çalışması sırasında çekilen bir fotoğraf da soruşturma dosyasına girdi. Fotoğrafta Beren Su, iki kat arasında kalan asansörden arkası dönük bir şekilde indiği sırada, kendisini tutması gereken itfaiye personelinin bir elinde termos olduğu görüldü. Beren Su'nun, asansörden indiği sırada alttaki boşluğa düştüğü belirtildi.

Ankara'da 13 yaşındaki Beren Su asansörde hayatını kaybetmişti! Termoslu kurtarmaya soruşturma - 2. Resim

ABB'NİN AÇIKLAMASI

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, "23 Temmuz 2024 tarihinde Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana gelen asansörde mahsur kalma vakasında yapılan kurtarma çalışmaları esnasında meydana gelen üzücü kazada 13 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesi üzerine; gerek savcılık makamınca gerekse Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgili makamlarınca olaya müdahale eden personeller hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Devam eden hukuki süreçler ve açılan soruşturmalar neticesinde ilgili makamlarca üzücü olaydaki sorumluluğun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunun tespiti halinde ise tüm yasal işlemlerin hassasiyetle takip edileceğini ve uygulanacağını bildiririz" denildi.

 

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