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13 yaşındaki kızın feci sonu! 5'inci kattan asansör boşluğuna düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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13 yaşındaki kızın feci sonu! 5&#039;inci kattan asansör boşluğuna düştü
Sincan, Asansör Kazası, Adli Tıp Kurumu, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da arıza yapan asansörden kurtarılmaya çalışıldığı sırada 5. kattan boşluğa düşen 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Ankara'nın Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir sitede korkunç bir olay meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sitedeki başka bir apartmanda yaşayan arkadaşını ziyarete giden 13 yaşındaki Berensu Bolat, yanındaki arkadaşıyla birlikte arızalanan asansörde mahsur kaldı.

Bolat'ın durumunun bildirilmesi üzerine apartmana itfaiye ekibi sevk edildi. 6'ncı katta mahsur kalan Bolat, kurtarılmaya çalışıldığı esnada boşluğa düşerek yere çakıldı. Mahsur kalan diğer çocuk kurtarılırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Bolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bolat'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ölen kız çocuğunun yakınları ise sinir krizi geçirdi.

13 yaşındaki kızın feci sonu! 5'inci kattan asansör boşluğuna düştü - 1. Resim

"OĞLUMU ARKADAŞLARI, 'BİZ ASANSÖRDE KALDIK' DİYE ARADI"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Özgür Berber, yaşananları şu şekilde anlattı: “Oğlum evde oturuyordu, arkadaşından telefon geldi, 'Biz asansörde kaldık bir yardımcı ol' diye. Oğlum da bana söyledi. Ben de bizim bina olmadığı için biz bir şey yapamayız ama o binanın yöneticisini ya da bir sakini bulup yardımcı olsunlar dedim. Onlar da itfaiyeyi çağırmışlar.

Çocuklar 6. katta kalmış. İtfaiye kapıyı 5. kattan açmış, 2 kişilermiş asansörde. Erkek çocuğunu kurtarıyorlar. Kız çocuğunu da kurtarırken artık ellerinden mi kayıyor, tutamıyorlar mı ne oluyorsa o esnada asansör boşluğuna düşüyor. Böyle bir olay hiç olmadı daha önce, ilk defa oldu.”

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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