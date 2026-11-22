Ankara'da 17 yaşındaki Kardelen'in feci ölümü! Son anları kameraya yansıdı
Ankara'nın Akyurt ilçesinde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Kardelen Koç'un ölümüne ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 16 Kasım'da meydana gelen olayın yaşandığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde 16 Kasım'da meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Kardelen Koç, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Kırşehir nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen genç kızın hayatını kaybettiği olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAR KAMERADA
Kardelen Koç'un hayatını kaybettiği olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerin, 17 yaşındaki genç kızın iş makinesinin altında kaldığı anlar yer aldı.
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