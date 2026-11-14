Ankara'da 'Çobanlar Grubu'na operasyon! 10 milyarlık işlem hacmi ortaya çıktı

Ankara'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanmaya operasyon düzenlendi. Şüphelilerle bağlantılı şirketlerin toplam işlem hacminin 10,3 milyar TL olduğu belirlenirken, aralarında otel ve eğlence merkezlerinin de bulunduğu çok sayıda mal varlığına el konuldu. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

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Ankara'da uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma mercek altına alındı.

10,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

MASAK tarafından hazırlanan aklama raporu, saha araştırmaları ve finansal analizler sonucunda şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirleri çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve mal varlığı edinimleri aracılığıyla akladıklarına ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 TL olduğu belirlendi.

Ankarada Çobanlar Grubuna operasyon! 10 milyarlık işlem hacmi ortaya çıktı

OTEL VE EĞLENCE MERKEZLERİNE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait olduğu tespit edilen 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofis olmak üzere çok sayıda mal varlığına el konuldu.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonda, 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri adresinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin finansal sistem üzerinden aklanmasının önlenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

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