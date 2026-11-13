Gündem

Miras vurgunu yapan şebekeye 3 ilde operasyon! Sahte belgeler ve 'joker şahıslar' kullanmışlar

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Miras vurgunu yapan şebekeye 3 ilde operasyon! Sahte belgeler ve 'joker şahıslar' kullanmışlar
Başlık ResmiMiras vurgunu yapan şebekeye 3 ilde operasyon! Sahte belgeler ve joker şahıslar kullanmışlar

Yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miraslarını hedef alan şebekeye operasyon düzenlendi. Sahte belgeler ve "joker şahıslar" kullanarak mirasları ele geçirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında avukatlık mesleğinden men edilen N.D.'nin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

Kaydet
|

Türkiye'deki mirasları sahte belgeler ve başka kişileri kullanarak ele geçirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, miras yoluyla elde edilen mal varlıklarını hedef aldığı belirtilen şebekenin 11 üyesi yakalandı.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN MİRASLARINI HEDEF ALMIŞLAR

Şebekenin, özellikle yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miraslarını hedef aldığı belirlendi.

Şüphelilerin, söz konusu mirasları ele geçirmek amacıyla sahte belgeler hazırladığı ve işlemlerde "joker şahıslar" olarak nitelendirilen kişileri kullandığı tespit edildi.

Bu yöntemle vatandaşların miraslarından haksız kazanç elde edildiği belirtildi.

Miras vurgunu yapan şebekeye 3 ilde operasyon! Sahte belgeler ve 'joker şahıslar' kullanmışlar
Başlık ResmiMiras vurgunu yapan şebekeye 3 ilde operasyon! Sahte belgeler ve 'joker şahıslar' kullanmışlar

ARALARINDA MESLEKTEN MEN EDİLMİŞ ESKİ AVUKAT DA VAR

Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalanırken gözaltına alınanlar arasında avukatlık mesleğinden men edilmiş N.D. isimli eski bir avukatın da bulunduğu bildirildi.

Şebekenin sahte belgeler ve başka şahıslar üzerinden gerçekleştirdiği öne sürülen miras işlemleri soruşturmanın odağında yer aldı.

BAKMADAN GEÇME
Son sözü Yargıtay söyledi! Patronu ve müşteriyi dolandıran müdüre tazminat şoku
3. SAYFA

Son sözü Yargıtay söyledi! Patronu ve müşteriyi dolandıran müdüre tazminat şoku
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER