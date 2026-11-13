Miras vurgunu yapan şebekeye 3 ilde operasyon! Sahte belgeler ve 'joker şahıslar' kullanmışlar
Yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miraslarını hedef alan şebekeye operasyon düzenlendi. Sahte belgeler ve "joker şahıslar" kullanarak mirasları ele geçirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında avukatlık mesleğinden men edilen N.D.'nin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.
Türkiye'deki mirasları sahte belgeler ve başka kişileri kullanarak ele geçirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, miras yoluyla elde edilen mal varlıklarını hedef aldığı belirtilen şebekenin 11 üyesi yakalandı.
YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN MİRASLARINI HEDEF ALMIŞLAR
Şebekenin, özellikle yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miraslarını hedef aldığı belirlendi.
Şüphelilerin, söz konusu mirasları ele geçirmek amacıyla sahte belgeler hazırladığı ve işlemlerde "joker şahıslar" olarak nitelendirilen kişileri kullandığı tespit edildi.
Bu yöntemle vatandaşların miraslarından haksız kazanç elde edildiği belirtildi.
ARALARINDA MESLEKTEN MEN EDİLMİŞ ESKİ AVUKAT DA VAR
Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalanırken gözaltına alınanlar arasında avukatlık mesleğinden men edilmiş N.D. isimli eski bir avukatın da bulunduğu bildirildi.
Şebekenin sahte belgeler ve başka şahıslar üzerinden gerçekleştirdiği öne sürülen miras işlemleri soruşturmanın odağında yer aldı.