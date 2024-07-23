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Ankara'da çöp toplama alanında yangın çıktı! Başkentte dumanlar gökyüzünü kapladı

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Ankara&#039;da çöp toplama alanında yangın çıktı! Başkentte dumanlar gökyüzünü kapladı

Gündem Haberleri

Başkent Ankara'da çöp toplama alanında yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı.

Başkent Ankara'da korkutan yangın... Akyurt ilçesinde çöp toplama alanında alevler geceyi aydınlattı. Yangın nedeniyle gökyüzü dumanlarla kaplandı.

BAŞKENT ANKARA'DA YANGIN

Akyurt ilçesinde akşam saat 18.00 sıralarında çöp toplama alanında yangın çıktı. Yangın nedeniyle ilçenin üstünü duman kaplarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

RÜGAR İLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Bölgede bulunan rüzgar ve yanan malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. 

100'E YAKIN EKİP MÜDAHALE EDİYOR

Alevler içinde kalan alana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Yangına 100'e yakın personel, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 7 araç ve 2 büyük tanker, Akyurt Belediyesi'ne ait 3 arazöz ve 4 kepçe, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 tane tanker, 2 paletli kepçe ile müdahale ediliyor.

SİKORSKY'LER ALEVLERLE MÜCADELEYE DESTEK VERİYOR

Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 adet Sikorsky helikopter yangın söndürme faaliyetinde görev yapıyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
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