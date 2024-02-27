Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Ankara'da DEAŞ operasyonu! 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Ankara'da DEAŞ operasyonu! 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ankara&#039;da DEAŞ operasyonu! 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
    Ankara, DEAŞ, Gözaltı, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    DEAŞ silahlı terör örgütünün 'Tevhid Dergisi' adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer aldığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti ve fiziki takip sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün “Tevhid Dergisi” adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    56 ilde 'Kafes-49' operasyonu! 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Gündem56 ilde tefecilere 'Kafes-49' operasyonuMeteoroloji harita paylaştı! İki bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı - Gündemİki bölgeye kuvvetli sağanak uyarısıKontrolden çıkan araç önce bariyere, sonra taksiye çarptı! Yaralılar var - GündemKontrolden çıkan araç önce bariyere, sonra taksiye çarptıAdıyaman’da meydan savaşı gibi akraba kavgası: 3 ölü, 2 yaralı - GündemAdıyaman’da meydan savaşı gibi akraba kavgası: 3 ölü, 2 yaralıAvrupa hayali x-ray'de bitti! İpsala'da hayrete düşüren görüntü - GündemAvrupa hayali x-ray'de bitti!Taksimetre açmayıp yolcuları araçtan indirmişti: 'Kuruçeşme'den Şişli'ye 280 lira'nın cezası belli oldu - Gündem'Kuruçeşme'den Şişli'ye 280 lira'nın cezası belli olduSürücüler dikkat: Kağıthane Tüneli kapatılıyor - GündemSürücüler dikkat: Kağıthane Tüneli kapatılıyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...