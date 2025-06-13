Ankara'da güvenlik zirvesi: Toplantıda gündem İran'a saldırı

İsrail'in sabaha karşı başlayan İran'a yönelik hava saldırıları sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldiler.

İRAN'A SALDIRI VE MUHTEMEL YANSIMALAR

Saat 14.30’da başlayan güvenlik toplantısında, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve saldırının muhtemel yansımalarının ele alındığı öğrenildi.