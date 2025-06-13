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Ankara'da polis ve jandarmadan dev operasyon: Bir haftada aranan 607 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ankara&#039;da polis ve jandarmadan dev operasyon: Bir haftada aranan 607 kişi yakalandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara Valiliği, kent genelinde 6-12 Haziran tarihleri arasında polis ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, aralarında hükümlülerin de bulunduğu aranan 607 kişinin yakalandığını duyurdu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6-12 Haziran 2025 tarihleri arasında kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Ankara'da polis ve jandarmadan dev operasyon: Bir haftada aranan 607 kişi yakalandı - 1. Resim

Bu kapsamda; 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 30, 5 yıla kadar hapis cezası olan 214 ve ifadeye yönelik aranan 350 kişi olmak üzere toplam 607 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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